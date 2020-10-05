Уйдут на удаленку российские школы из-за коронавируса? Рассказали в Минпросвещения

Если возникает очаг заболевания, то переводятся на самоизоляцию. Сейчас многие школы уходят на каникулы, поэтому есть надежда на улучшение ситуации с заболеваемостью.

Минпросвещения опровергло слова замминистра о дистанционке школ

Школы в российских регионах пока не собираются переходить на дистанционный формат обучения.

«В настоящее время образовательный процесс обеспечивается во всех регионах страны и информация, распространяемая в СМИ о якобы каких-то принятых решений о переходе на дистанционное обучение в масштабах целого региона, не соответствует действительности», — заявили РБК в министерстве.

Ранее замминистра просвещения Виктор Басюк сообщил, что школы Москвы, Ульяновской и Сахалинской области переходят на удаленку.

Басюк рассказывал, что решения о переводе школ на дистанционку принимают власти регионов. «Сегодня принято решение пока по трем регионам, но прогнозировать о том, как это будет развиваться дальше, достаточно сложно», — заявлял он.

В министерстве после слов Басюка отметили, что по информации регионов, сейчас занятия приостановлены лишь в около 0,3% школ в рамках точечных мер, применяемых регионами в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения. В Москве идут плановые каникулы, и сведений об иных решений не поступало.

Днем ранее Басюк сообщал, что из-за сложной эпидемиологической обстановки с COVID-19 на карантин ушли 3% российских школ — около 1,2 тыс.

До этого замглавы Минпросвещения Денис Грибов заявлял, что у ведомства пока нет планов о массовом переводе школ в удаленный режим обучения.

«Мы понимаем объективно, что никаких решений о переходе на дистанционный режим обучения нет. Только если возникает какой-то очаг заболевания, то определенное окружение переводится на самоизоляцию», — говорил Грибов. Он добавил, что сейчас многие школы уходят на каникулы, поэтому есть надежда на улучшение ситуации с заболеваемостью.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в этом году осенние каникулы будут длиться не одну неделю, а две — с 5 по 18 октября включительно. В Подмосковье власти разрешили школам досрочно уходить на каникулы в случае необходимости.