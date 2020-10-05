Какие дворы отремонтируют в Бердске в 2020 и 2021 годах? Смотрите адреса

На благоустройство придомовой территории следующим летом могут рассчитывать 8 многоквартирных домов. В двух дворах ремонт завершается сейчас.

Новый асфальт появился вокруг дома №28 в Микрорайоне Бердска летом 2020

В 2020 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Бердске выполнялись работы по благоустройству 8 дворовых территорий многоквартирных домов по адресам: ул. Микрорайон, 27 и 28; ул. Озерная, 40 и 42; ул. Советская, 58; ул. Павлова, 4 и 4/1; ул. Красный Сокол, 23; ул. Вокзальная, 14 на общую сумму 24,7 млн рублей.

На сегодняшний день на 6 объектах уже завершены все строительно-монтажные работы по ремонту, освещению и озеленению дворовых территорий. Установлены новые урны, скамейки, оборудованы детские площадки, тротуары и парковки.

К благоустройству дворовых территорий по ул. Вокзальная, 14 и ул. Красный Сокол, 23 приступили позже в связи с выделением дополнительной субсидии. В рамках программы подрядными организациями ООО «Городские дороги» и ООО «Дороги 54» во дворах уже проведены работы по выкорчевке деревьев, демонтажу и установке бордюрного камня, асфальтированию проездов и тротуаров. Сегодня ведутся работы по установке малых форм, урн, скамеек, а также озеленению территорий, сообщили 5 октября в пресс-центре мэрии Бердска.

В августе 2020 года администрацией города в министерство энергетики и ЖКХ Новосибирской области была направлена заявка на предоставление субсидии по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на 2021 год. В число дворовые территории вошли объекты с разработанной проектно-сметная документацией, направленной на экспертизу. Это дворы по адресам: ул. Микрорайон, 3, 38, 48 и 70; микрорайон Северный, 5; ул. Красная Сибирь, 95; ул. Кирова, 30; ул. Комсомольская, 17.