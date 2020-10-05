05.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

Что думает Путин о дистанционном обучении: "Жизнь заставляет"

21:55 05.10.2020 Фото: Кремлин.ру
0

Президент отметил, что несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса педагогам пришлось расстаться с очными контактами с учениками, работа продолжалась.

% name% title
Путин рассказал о создании системы дистанционного обучения в России

Система дистанционного обучения в России создается и будет применяться по необходимости, заявил президент РФ Владимир Путин 5 октября в ходе встречи с учителями и студентами педагогических вузов в режиме видеоконференции.

Одна из участниц встречи рассказала президенту о трудностях, с которыми ей и ее коллегам пришлось столкнуться при организации дистанционного обучения, и спросила, будет ли в России создана система дистанционного обучения, которую можно было бы использовать, если ученик или учитель заболел, или класс отправился на карантин.

"У нас такая система создается по необходимости, просто жизнь заставляет нас такую систему создавать", - сказал Путин.

Он отметил, что несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса педагогам пришлось расстаться с очными контактами с учениками, работа продолжалась.

Путин также добавил, что большое количество платформ для дистанционного обучения - это хорошо, но нужна их систематизация. Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас на первый план выходят другие проблемы, связанные с обеспечением возможности использования таких платформ, а именно - обеспечение широкополосного интернета.

дистанционно интернет коронавирус учителя Владимир Путин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вы оцениваете дистанционку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новую выплату на детей какие семьи получат и в каком размере?
22:18 05-10-2020
Новую выплату на детей какие семьи получат и в каком размере?
Что думает Путин о дистанционном обучении: "Жизнь заставляет"
21:55 05-10-2020
Что думает Путин о дистанционном обучении:
Мертвым нашли в гараже 15-летнего мальчика. Переливал бензин
21:45 05-10-2020
Мертвым нашли в гараже 15-летнего мальчика. Переливал бензин
Уйдут на удаленку российские школы из-за коронавируса? Рассказали в Минпросвещения
21:32 05-10-2020
Уйдут на удаленку российские школы из-за коронавируса? Рассказали в Минпросвещения
БердскКакие дворы отремонтируют в Бердске в 2020 и 2021 годах? Смотрите адреса 2
21:21 05-10-2020
Какие дворы отремонтируют в Бердске в 2020 и 2021 годах? Смотрите адреса
Секретные переговоры Путина и Клинтона о гибели подлодки "Курск" обнародованы. Стенограмма
21:02 05-10-2020
Секретные переговоры Путина и Клинтона о гибели подлодки
Уволили напавшего с травматом на женщину с ребенком врача
20:52 05-10-2020
Уволили напавшего с травматом на женщину с ребенком врача
За открытие вируса гепатита С ученым вручили Нобелевскую премию
20:31 05-10-2020
За открытие вируса гепатита С ученым вручили Нобелевскую премию
Путин отправил в отставку главу Дагестана
20:23 05-10-2020
Путин отправил в отставку главу Дагестана
Избил гаечным ключом главу минздрава недовольный его решениями 1
20:09 05-10-2020
Избил гаечным ключом главу минздрава недовольный его решениями