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Новую выплату на детей какие семьи получат и в каком размере?

22:18 05.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В регионы направлена финансовая помощь на выплату детских пособий. Дополнительные средства понадобились из-за увеличения числа получателей пособий.

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Разные виды пособий получают семьи с детьми

Правительство РФ выделило более 4 млрд рублей на детские пособия. Выплаты положены многодетным семьям с детьми в возрасте до трех лет.

В регионы направлена финансовая помощь на выплату детских пособий многодетным семьям с маленькими детьми. Дополнительные средства понадобились из-за увеличения числа получателей пособий.

Деньги будут переводить малоимущим семьям, в которых родился третий или последующий ребенок. Пособие выплачивается до достижения ребенком трех лет.

В каждом субъекте России свой размер пособия и зависит он от величины прожиточного минимума на ребенка.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 1 октября закончился срок выплаты "коронавирусных" денег от Путина на детей до 16 лет.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сегодня, 5 октября, предложила повысить пособия малообеспеченным семьям в 2021 году.

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