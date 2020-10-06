Самый романтичный и любящий знак зодиака только один. Кого любить одно удовольствие?

Не все Знаки Зодиака способны открыто заявить о своих чувствах и совершить романтический поступок. Благодаря гороскопу любви вы узнаете, какие представители зодиакального круга наиболее романтичные, а кто скуп на чувства и эмоции.

Признания, свидания, неожиданные подарки — все это лишь атрибутика любовных отношений, но многие люди презирают даже такие мелочи

Овен

Несмотря на то, что Овны не против серьезных отношений, они также и циничные прагматики. Представители этого знака не будут отталкивать любимого человека, но и романтических поступков и громких признаний ждать от них не нужно. Вы заслужите их особое внимание только в том случае, если они поймут, что без дополнительных стараний они не смогут завоевать ваше сердце. В отношениях с Овном вы должны быть неразгаданной загадкой. Как только он познает все секреты вашего внутреннего мира, сразу же потеряет к вам интерес.

Телец

В плане романтики данные представители зодиакального круга пассивны. Вряд ли Телец будет петь вам серенаду под окном или пригласит вас на свидание на воздушном шаре. Даже если его переполняют чувства, вы не увидите этого. Вы сможете получить от него скромный букет или приглашение в ресторан, но рассчитывать на что-то большее не следует. Тельцы считают, что «розовая чушь» — это пустая трата времени. Забота о любимом человеке для них намного важнее.

Близнецы

Близнецы редко совершают романтичные поступки и не требуют их от своего партнера. Иногда внутренняя энергия и тяга к экстриму подталкивает их совершить что-то необычное, но, как правило, это либо ужин при свечах, либо совместное путешествие в другую страну. Из этого следует вывод, что иногда эти представители зодиакального круга слишком банальны, но порой способны поразить любимого человека. Несмотря на это, романтика для Близнецов не является важнейшей частью отношений.

Рак

По свой натуре Раки — романтики. Представители сильного пола могут быть отважными рыцарями, желающими завоевать сердце возлюбленной. Женщина-Рак не будет открыто признаваться в своих чувствах, но яркие поступки будут свидетельством ее отношения к любимому мужчине. Для данного Знака Зодиака любовь — это цель, и достигнуть ее они готовы любыми способами, даже если ради этого придется круглыми сутками находиться возле дома своего любимого человека.

Лев

Если Лев сможет по-настоящему полюбить, то молчать о своих чувствах он не будет. Его ухаживания не будут банальными и примитивными, он сможет доказать вам, что в занимаете в его жизни особое место. Львам нравится дарить подарки, признаваться в любви, устраивать оригинальное свидания, но не думайте, что они не потребуют от вас того же. Этот Знак Зодиака желает купаться в лучах славы и любит внимание, а значит, взамен на романтические поступки он потребует от вас отдачи.

Дева

Девы способны на романтические действия, но до тех пор, пока это не коснется их бюджета. Когда отношения с этим Знаком Зодиака находятся на конфетно-букетной стадии, все прекрасно. Недорогие подарки, скромные знаки внимания, зато громкие признания в любви — на данные атрибуты Дева не поскупится. Как только вы перейдете на новый уровень отношений или даже начнете сожительствовать, ваши чувства друг к другу станут только сильнее, а вот романтики в вашей жизни станет значительно меньше.

Весы

Весы сделают все, чтобы их любимый человек был счастлив. Представитель этого Знака Зодиака постарается сделать вашу жизнь максимально легкой. Если вы устали и вам лень готовить, любимый человек отведет вас в дорогой ресторан. Если вы захотите отправиться в путешествие, то уже утром на вашем прикроватном столике будут лежать билеты в дальнюю страну. Если же вы захотите побыть в одиночестве, то ваша вторая половинка тут же оставит вас наедине с собой. Кому-то покажется, что такого просто не бывает, но в случае с Весами это вполне реально.

Скорпион

Скорпионы занимают первое место в рейтинге самых неромантичных представителей зодиакального круга. Однако это не значит, что они не способны ярко признаваться в чувствах, просто подобное признание может шокировать скромных и ранимых людей. Конечно, вы добьетесь от них необычных поступков и красивых слов, но не всегда это значит, что они хотят рассказать вам о своей любви. Серьезные отношения волнуют Скорпионов в последнюю очередь, а вот стремление к временному, но страстному роману заставить их постараться.

Стрелец

Представители этого Знака Зодиака очень романтичны. Они могут устроить ужин при свечах, пригласить на романтическую прогулку, а также будут ежедневно задаривать вас шикарными букетами. Однако все это будет происходить до определенного момента. Как только Стрелец поймет, что своими поступками он уже завоевал ваше сердце, его пыл остынет. Знаки внимания станут намного реже, а проводить время по раздельности вы будете намного чаще. Когда накал страстей снижается, Стрельцы перестают быть романтичными и влюбленными, а скорее превращаются в замкнутых и занудных.

Козерог

Если вы ждете, что Козерог будет с вами нежным и романтичным, значит, вы тратите время впустую. Этих представителей зодиакального круга раздражают любые романтические действия. Мужчина-Козерог подарит вам букет только в том случае, если появится веский повод. Представительницы прекрасного пола также не считают нужным готовить романтический ужин просто так. В паре с этим Знаком Зодиака бывает очень нелегко, ведь иногда сложно понять, скрывает он свои чувства или же они вовсе отсутствуют.

Водолей

Водолеи не являются сторонниками серьезных отношений, но если они все-таки смогли обрести свою любовь, то в романтике партнер точно нуждаться не будет. Для этого Знака Зодиака характерна эгоцентричность, зато мыслят они чаще всего нестандартно. Цветы, конфеты, ужин в ресторане, прогулка по парку — для Водолеев это шаблонные знаки внимания. Если они не найдут способ удивить любимого человека, то вовсе не будут ничего делать. Пребывая в романтическом настроении, Водолей способен совершить неординарный поступок, который оставит у вас незабываемые впечатления.

Рыбы

Самым романтичным Знаком Зодиака по праву считаются Рыбы. Даже малейшее проявление чувств способно растопить их сердце, и в этом случае они не останутся в долгу. Этот представитель зодиакального круга не будет молчать о своей любви и найдет тысячу способов рассказать вам о ней. Таких поэтических признаний вы не услышите ни от одного другого человека. Рыбы же способны удивлять своими поступками, дарить любовь и заботу, но если не заметят взаимности с вашей стороны, то тут же прекратят все свои старания.

Источник: dailyhoro