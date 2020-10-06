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Гороскопы / Общество

Гороскоп для каждого знака зодиака на вторник 6 октября 2020 года

00:01 06.10.2020 Фото: pixabay.com
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Успех в делах в этот день вполне вероятен у Козерога. Водолею лучше отказаться от не срочных покупок.

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Весы могут решить старые проблемы, а Рыбы должны проявить осторожность

Овен в этот день можно с успехом выполнить кураторские, преподавательские, родительские обязанности, исполнить закон во всей его строгости. Не исключено, что ради нормализации финансовой стороны своей жизни придется принять неожиданные меры.

Тельцу не следует ожидать слишком большого эффекта от прилагаемых усилий. Поэтому можно пренебречь указаниями начальства или врача, правилами этикета, всевозможными регламентами.

Близнецы, действуйте так, как считаете нужным — это поможет вам удержать равновесие в ситуации спора, несогласия, перед лицом чьих-либо претензий в ваш адрес.

Рак постоянно в центре внимания окружающих. Пользуйтесь этим, вас внимательно слушают. Вы можете завязать теплое и дружелюбное знакомство, которое окажется не только впечатляющим, романтическим, но и весьма полезным в практическом плане.

Лев может бесповоротно отказаться от былых слабостей и соблазнов. В вашем будущем остаются некоторые загадки и неопределенности, внести в которые ясность вы еще не в силах, как бы ни пытались.

Деве необходимо проявлять такие качества как скромность, хозяйственность строгость и последовательность в работе, житейскую мудрость. Дома смастерите что-нибудь своими руками или сделайте перестановку.

У Весов сегодня день решения старых проблем, разрешить которые получается на удивление легко. Особенно благоприятным будет этот день для художников.

У Скорпиона удачное время для сбора, оформления и подачи документов в официальные инстанции — особенно в такие, где с вами работает конкретный человек, разбирая именно вашу проблему.

Стрельцу астролог советует избегать общественных и светских мероприятий. Вечером не исключены волнующие ситуации, романтические воспоминания упрочат семейные отношения.

Успех в делах в этот день вполне вероятен у Козерога. Активное общение с друзьями, авторитетными лицами, детьми, любимыми людьми поднимет их дух и добавит оптимизма.

Водолею лучше отказаться от не срочных покупок. Если вы заявите о своих запросах окружающим, они наверняка сочтут их несколько завышенными, а вас — личностью самоуверенной и не до конца понятной.

Удачно решаются денежные вопросы семьи у Рыб. На этой почве вы можете поссориться, причем каждый упрямо будет требовать соблюдения собственных интересов. В деятельности, связанной с химией, лекарствами, алкоголем, продуктами моря, желательно соблюдать осторожность.

Источник: izvmor.ru

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