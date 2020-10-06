Когда убирать редьку с грядки и как правильно хранить

Выращивание культуры - несложный процесс, но в период уборки урожая — главное не растеряться. Ведь от правильно выбранного срока и схемы уборки редьки зависит ее лежкость во время хранения.

Нельзя выкапывать редьку при влажной, дождливой погоде

Какие сорта редьки подходят для хранения

Раннеспелые (летние) сорта редьки не подходят для длительного хранения, ее необходимо сразу (или в течение нескольких недель) употребить в пищу. В течение непродолжительных нескольких недель хранить раннеспелый урожай рекомендуется таких же образом, что и при зимнем хранении (об этом поговорим немного ниже).

Среднеспелые сорта могут храниться несколько месяцев, подходят для зимнего хранения. Например, сорт черной редьки «Зимняя круглая черная».

Позднеспелые (зимние) сорта редьки сажают и выращивают как раз для продолжительного хранения зимой. При соблюдении оптимальных условий могут храниться до полугода. К примеру, сорта»Сквирская черная», «Гайворонская».

Совет! На упаковке с семенами должна быть отметка «Для длительного хранения».

Когда убирать урожай редьки с грядки: оптимальные сроки сбора

В первую очередь, при выборе времени для сбора урожая рекомендуется обращать внимание на информацию на упаковке с семенами. Производитель качественного товара должен указать рекомендуемые сроки уборки.

Нельзя убирать редьку с грядки слишком рано или слишком поздно, когда она перезрела или подмерзла. Убрать урожай редьки нужно до первых заморозков, чтобы овощи в почве не подмерзли и не пришли в негодность для хранения.

Как правило, сроки уборки в Средней полосе (Подмосковье) позднеспелой (зимней) редьки приходятся на конец октября, а вот среднеспелую выкапывают примерно в середине октября. В Сибири, на Урале, в Ленинградской области выкапывают позднеспелые сорта — в первой половине октября, среднеспелые — убирать следует ориентировочно в начале месяца.

Обратите внимание! Важно правильно выбрать не только срок уборки, и конкретный день, а точнее погодные условия. Нельзя выкапывать редьку при влажной, дождливой погоде. Убирать урожай с грядки можно только при сухой погоде! Нарушение правила чревато тем, что редька будет хуже храниться, легко может загнить.

Как правильно выкапывать редьку на хранение

После того, как вы дождались подходящих сроков и выбрали погожий, сухой денек, можно приступать к сбору. Выкапывать урожай редьки следует по простой схеме:

Очень аккуратно подкопайте корнеплод.

После этого нужно деликатно вытащить корнеплод из почвы за ботву.

Очень аккуратно отряхните их от земли.

Затем нужно обрезать ботву у выкопанной редьки: листья срезаются таким образом, чтобы оставалось 4 сантиметров до самого корнеплода. Благодаря своевременной обрезке в корнеплодах сохранится необходимая влага.

Как подготовить выкованную редьку к хранению на зиму

Нельзя закладывать редьку на хранение сразу после уборки, в противном случае она быстро придет в негодность. Чтобы урожай благополучно пролежал зиму, необходимо выполнить некоторые мероприятия по подготовке.

Как сортировать корнеплоды после уборки

Сразу после того, как вы выкопали и обрезали ботву у корнеплодов, необходимо осуществить сортировку. Процедура сортировки необходима для того, чтобы заложить на хранение только целую, крепкую хорошую редьку.

Внимательно осмотрите каждый корнеплод. Экземпляры с повреждениями (трещинами, вмятинами), с подгнившими или подмерзшими зонами, признаками болезней и вредителей, вялые корнеплоды необходимо отбраковать, закладывать их на хранение нельзя ни в коем случае!

Отбракованные корнеплоды, не имеющие следов болезни или поражения вредителями, например, с механическими повреждениями можно сразу употребить в пищу или же законсервировать.

А вот вся здоровая, целая редька отправляется на хранение. Но перед отправкой на хранение ее нужно обязательно подсушить! Об этом поговорим в следующем пункте.

Как просушить корнеплоды перед хранением

Подсушивание собранного урожая — важнейший этап подготовки редьки к хранению. Если проигнорировать этап и заложить овощи в таком виде, то корнеплоды за зиму могут быстро заплесневеть и прийти в негодность к употреблению в пищу!

Место для подсушивания корнеплодов должно обязательно быть тенистым, хорошо проветриваемым, сухим! Нельзя сушить овощи на солнце!

После этой манипуляции можно закладывать редьку на зимнее хранение. Однако делать это резко нельзя, если сразу отправить с улицы в погреб или подвал, корнеплоды подвергнуться резкому перепаду температуры, а это плохо скажется на лежкости. Поэтому перед закладыванием обязательно перенесите их на несколько часов в прохладное, темное месте, в котором холоднее, чем в огороде, но теплее, чем в погребе.

Как и где хранить редьку на зиму в домашних условиях

Выполнив сбор и подготовив овощи, можно приступать к самому ответственному моменту — закладке корнеплодов на хранение на зиму.

Выбираем место для хранения корнеплодов

Перед закладкой на хранение нужно выбрать оптимальное место, в котором овощи смогут благополучно пролежать несколько месяцев. При правильном содержании корнеплоды сохранят свои вкусовые свойства, пользу, форму. Условия для хранения редьки на зиму должны отвечать следующим требованиям:

Температура воздуха должна быть в пределах +1-2 градуса тепла.

Помещение должно хорошо вентилироваться.

Влажность воздуха должна быть примерно 85%.

Помещение не должно быть сырым или, наоборот, слишком сухим.

Как правило, всем перечисленным требованием соответствует подвал или погреб.

Если у вас нет подвала или погреба, то хранить редьку можно на застекленном балконе или лоджии. Однако хранить зимой овощи можно только исключительно на балконе, на котором температура воздуха не опускается ниже 0.

Помимо перечисленных вариантов, хранить корнеплоды можно и в холодильнике. Однако такой вариант является самым плохим, потому что в холодильнике редька может хранить не более 1 одного месяца. Помимо этого недостатка, в один холодильник нельзя поместить много урожая. Овощи помещаются в полиэтиленовый пакет с отверстиями, а пакет помещается на нижнюю полку для хранения овощей.

Как подготовить помещение к хранению

Как уже было сказано выше, лучше всего зимой хранить редьку в подвале или погребе. Однако такие помещения должны быть полностью готовы к эксплуатированию в таких целях:

В помещении не должно быть грибка (плесени). Если же она присутствует, то нужно предварительно обеззаразить помещение, чтобы грибок не поразил урожай.

В помещении должна быть хорошее проветривание, если с этим вопросом наблюдаются проблемы, то нужно заранее позаботиться о хорошей вентиляции.

В погребе или подвале не должно быть отверстий, в которые могут забрать грызуны и вредители.

Перед использованием следует тщательно очистить и просушить помещение.

В чем хранить корнеплоды

Важно выбрать не только подходящее помещение, но и тару для сохранения редьки на зиму. Наиболее оптимальный вариант — в деревянном ящике, он должен быть обязательно чистым. Лучше всего укладывать корнеплоды слоями: сначала на дно ящика насыпается влажный песок (слой примерно 3 см), потом один слой редьки, затем опять песок, а потом овощи, и так слоями, верх тары обязательно присыпается влажным песком.

Также подойдут плотные картонные коробки. Они должны иметь отверстия по бокам и сверху.

Если же у вас нет деревянных ящиков, то хранить можно в полиэтиленовом пакете с отверстиями. Однако такой способ гораздо хуже. В пакете между овощами также насыпается влажный песок. Пакеты в погребе или в подвале нужно поставить на полку.

Советы по зимнему хранению редьки

И напоследок хочется выделить ряд рекомендаций, которые помогут наслаждаться хорошим и качественным урожаем продолжительное время:

Если в помещении воздух чрезмерно сухой, то можно поставить ведро с обычной водой.

Если вы храните овощи на балконе или лоджии, то при сильных заморозках следует обязательно накрывать корнеплоды теплым и плотным одеялом!

Время от времени перебирайте урожай, чтобы своевременно выявить подгнившие или повредившиеся экземпляры. Корнеплоды со следами порчи необходимо сразу удалить из хранилища, а все соседние овощи нужно посыпать древесной золой во избежание поражения.

Хорошими соседями для редьки в хранилище являются картофель, морковь.

Плохими соседями для данной культуры являются груши, яблоки. Дело в том, что такое соседства может негативно сказаться на вкусовых свойствах и корнеплода, и фруктов.

Выращивать данную культуру, а потом наслаждаться ее терпким вкусом — одно удовольствие! Если выполнить все правильно, то можно на протяжении несколько месяцев иметь доступ к вкуснейшим, полезнейшим корнеплодам.

Источник: flowergarden