Голодают ли из-за завтраков на 65 рублей от Путина ученики в школе №8 Бердска

Завтрак в школьной столовой

1 октября с "ревизорской проверкой" "Курьер. Среда. Бердск" побывал в школе №8 Бердска. В ней ученики с 1 по 4 классы учатся в первую смену, поэтому раз в день их кормят бесплатным завтраком от Путина.

Дети едят на перемене после первого урока. В столовой накрыты столы на 4 класса, а это значит, что без категории школьников с ОВЗ, сейчас будут одновременно есть 379 детей. В меню сегодня: какао, хлеб с маслом, творожная запеканка со сгущёнкой и банан.

Мнения младшеклассников

Ребятишки нахваливают еду. На вопрос «нравятся ли им завтраки?» все дружно ответили «да». Но среди детей есть и те, кто вообще не притронулся к запеканке. Классный руководитель объясняет это так: «Просто дома не приучили есть творог. Есть ученики, которые вообще не едят творог».

Выходит, в дни, когда дают творожную запеканку, некоторые школьники будут весь день голодные, ведь альтернативы у них нет. Для детей начальной школы готовят одно бесплатное питание в сутки. Конечно, есть учащиеся, у которых непереносимость молочных продуктов, для них подбирают другой стол.

Начальная школа за завтраком

Но стоит отметить, что большинство учеников с удовольствием все съедают.

- Мне больше нравится, как кормят в школе, а не в садике,- сказала ученица 1 "Б" Ангелина.

- Мой самый любимый завтрак в школе - омлетик,- ответила ученица 2 "Б" Екатерина.

- Нас кормят разными кашами, запеканкой и омлетом, - рассказала ученица 2 "Б" Лейла.

Бесплатное питание в школе, зависит от питания дома

Классный руководитель 1 класса Светлана Владимировна считает, что основная ответственность за то, как ученик питается в школе, лежит на его родителях.

- Если у ребенка мама дома готовит запеканку, то и в школе он тоже будет ее есть. Если дома готовят каши, то и в школе тоже будет есть каши. Если в семье такого нет, то кормить его очень сложно. Рацион ученика полностью сбалансирован и одобрен Роспотребнадзором. Продукты включают в себя различные витамины и минералы.

65 рублей-это много

Как изменилось бесплатное питание в школе №8 по сравнению с прошлым годом?

Заместитель директора по воспитательной работе Светлана Яковлева сообщила в личной беседе " Курьер. Среда. Бердск", никаких изменений в завтраках начальной школы не случилось.

- Изменилось только одно: ушло отдельное питание для платников. И 65 рублей для ребенка начальных классов - это много.

Действительно много, ведь после завтрака на столах остаётся нетронутый хлеб с маслом. Но эта ли основная причина того, что дети не доели продукты?

Не горячее питание

Корреспондент "Курьер. Среда. Бердск" попробовал завтрак для начальных классов в школе №8. Сразу хочется отметить - размер порции огромный. На мой вкус, запеканка из-за сгущенного молока очень сладкая, но вкусная. Так как дегустация завтрака была в самом конце перемены, какао и творожная запеканка были холодными.

Ешь, что дают

Бригаде школьных поваров из-за нововведений в этом году, мягко говоря, непросто.

- Наш рабочий день начинается в 6:30. К 9 утра нам нужно приготовить на 379 детей, - рассказала повар Наталья.

Повара, как и учителя, уверены - питание ребенка напрямую зависит от того, что он ест дома. Стоит отметить, что из-за коронавирусной инфекции в школьных буфетах не продаётся выпечка и другая продукция. Альтернативы бесплатному питанию нет. Конечно, можно принести еду с собой из дома, но администрация школы одобряет далеко не все продукты. Поэтому, если первоклассник ещё не привык к школьному питанию, то ему приходится сидеть голодным весь день.