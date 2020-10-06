Астропрогноз на вторник 6 октября для каждого знака

Астропрогноз предупредил Львов, что иллюзии могут им дорого обойтись.

Львов предупредили, что иллюзии могут "ударить" по кошельку

Знак Зодиака Стрелец гороскоп на 6 сентября 2020 года, на вторник, предупредил об угрозе прощания с партнером, а Близнецу пообещал милость судьбы.

У Тельцов в деловом плане может быть пустой день, а Рыбам спрогнозирована удача в делах, сообщает Главред.

Астропрогноз предупредил Львов, что иллюзии могут им дорого обойтись.

Какой астропрогноз на вторник составлен для представителей огненной стихии

Овен

Если вы не захотите действовать так, как велит здравый смысл, могут возникнуть проблемы с руководством. Откажитесь от разборок. Если хотите отдохнуть – прогуляйтесь в одиночестве.

Стрелец

Начальство может быть вами недовольно. Возможны проблемы в личной жизни – отношениям грозит разрыв.

Лев

Остерегайтесь иллюзий, они могут негативно повлиять на материальное положение. Если ослушаетесь начальство – получите проблемы. День не подходит для проявления активности в коллективе.

Какой астропрогноз на вторник составлен для представителей воздушной стихии

Весы

День подойдет для завершения дел, которым уже дан старт. Человек, который достиг успехов, может стать вашим партнером.

Водолей

Шумные компании и новые знакомства в этот день – не для вас. Есть угроза травли, агрессии и размолвок.

Близнецы

Судьба будет к вам милостива. День позитивный для бизнеса, можно заключать сделки.

Какой астропрогноз на вторник составлен для представителей земной стихии

Дева

Если вы не будете признавать рабочую иерархию, могут возникнуть проблемы. Не устраивайте разборки. День не подходит для заключения договоров и изменения семейного положения.

Козерог

Вы можете почувствовать себя хуже. Если не хотите неприятностей – на работе подчиняйтесь руководству.

Телец

Не время для развития новых идей, реализации планов и активных действий – все усилия могут быть потрачены зря.

Какой астропрогноз на вторник составлен для представителей водной стихии

Рыбы

Есть шанс удачно закончить то, что уже начато. Вы можете получить интересное предложение относительно работы. После обеда сил может стать меньше, лучше отдохнуть.

Скорпион

Вам под силу почувствовать фальшь, возможно, вы оторветесь от компании. Вы можете понять, что произошло на самом деле.

Рак

Не стоит заниматься расширением поля деятельности, возможно, не все так, как вы воспринимаете.