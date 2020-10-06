Омолаживающая стрижка пикси на пике популярность осенью 2020

Стрижка пикси экономит время по утрам – вы можете быстро помыть голову и высушить волосы, и в считанные минуты придать волосам нужную форму.

Девушки и женщины все всем мире выбирают эту роскошную короткую стрижку, которая позволяет ощутить себя сильной

Если никак не можете решить, какую стрижку сделать, выбирайте пикси. Это удивительная короткая стрижка, которая позволяет выглядеть сногсшибательно, она отлично омолаживает лицо и позволяет создать много разных образов.

Кроме того, стрижка пикси экономит время по утрам – вы можете быстро помыть голову и высушить волосы, и в считанные минуты придать волосам нужную форму, сообщает Главред.

А еще короткая стрижка всегда превращает женщин в центр вселенной. Поэтому если в душе вы хотите получить свою минуту славы, обратить на себя внимание, да и просто освежить образ и начать жизнь с чистого листа – короткая стрижка пикси вам в этом поможет.

Самое главное в стрижке пикси - сделать правильную челку. Удлиненная челка позволит вам экспериментировать – ее можно накрутить, уложить волнами в стиле ретро, красиво вытянуть утюжком или зачесать назад. Поэтому прежде, чем "заказывать" пикси, определитесь, какая челка станет изюминкой вашей стрижки.

Ушки – вы хотите, чтобы они были открытыми, или вам важно их закрыть? Исходя из этого вы можете или выбрить висок, или закрыть волосами ушки и получить очень нежный вариант стрижки.

Запомните, стрижка пикси – это не что-то постоянное.

Кроме того, если вы найдете мастера, который умеет не только стричь волосы, но сможет увидеть цельный образ, то у вас есть шанс получить оригинальную стрижку, которой нет ни у кого. А в этом, если честно, и есть главная цель пикси.

Если проследите за тем, как стригут пикси знаменитые актрисы и певицы, то обнаружите, что их стрижки объединяет только название - в остальном все очень индивидуально. Кроме того, в модном паблике Instagram столько вариантов стрижки пикси, что вам и не снилось.

Кстати, о популярности стрижки – ежедневно в сети появляются сотни фотографий пикси – девушки и женщины все всем мире выбирают эту роскошную короткую стрижку, которая позволяет ощутить себя сильной, свободной, смелой, красивой и уверенной в себе.

Феерическая стрижка пикси 2020: кому идет

Если у вас тонкие волосы, то стрижка добавит вашим волосам роскошного объема.

Обладательницам круглого лица лучше выбирать короткую челку.

Для остальных лучшая пикси – с удлиненной челкой.

Возраст значения не имеет, ведь одним из главным преимуществ короткой стрижки пикси является то, что она отлично молодит. Именно поэтому стрижка пикси 2020 для женщин 50+ станет палочкой-виручалочкой, которая уберет годы, а для девушек стрижка пикси – возможность произвести впечатление, продемонстрировать характер и показать внутреннюю силу.

Стрижка пикси – модные варианты укладки волос

Все или почти все зависит от того, насколько удачно парикмахер выполнил стрижку. Она должна смотреться гармонично с вашим лицом, и у вас не должно быть ощущения дискомфорта от результата – это чувство в итоге будут излучать ваши глаза, и никакая укладка не спасет ситуацию.

А когда вы получите стрижку "как на фотографии", и она не добавит вам лишних 10 лет, а омолодит, тогда совершенно не важно, что вы сделаете с волосами.

Кроме того, играет роль окрашивание – шикарный цвет – это 90% укладки.

Вы можете просто высушить волосы после мытья и больше ничего не делать – красивая стрижка с естественной укладкой будет выглядеть превосходно и очень мило.

В 2020 году кудряшки выходят из моды, поэтому оставьте такой вариант укладки только по особому случаю. В остальном лучше не заморачивайтесь.

Мы собрали для вас фотогалерею из 20 модных вариантов укладки стрижки пикси – посмотрите, как укладывают её во всем мире.