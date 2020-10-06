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Общество / Работа

"Всё это бьёт по карману артистов": Лещенко пожаловался на финансовое положение артистов

15:55 06.10.2020 Фото: instagram.com
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Из-за недостатка аудитории концерты не окупаются. Эпидемия диктует свои условия. Есть ограничения наполняемости зала на 30 или 50%.

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На концертах меньше публики, а значит, падает доходность

Певец Лев Лещенко считает, что из-за коронавируса финансовое положение артистов весьма осложнилось. Об этом народный артист России заявил радиостанции "Говорит Москва". Выручают только различные государственные мероприятия.

— Что касается коммерческой части нашей работы — она заглохла, потому что мы все работаем на самоокупаемости, — сказал Лещенко.

Он пояснил, что из-за недостатка аудитории концерты не окупаются. Эпидемия диктует свои условия. Есть ограничения наполняемости зала на 30 или 50%. Всё это бьёт по карману артистов, ведь есть затраты на аппаратуру, инфраструктуру и так далее.

— Артисты ничего сейчас не зарабатывают, у них коллективы. Надо кормить коллективы, а кормить их нечем, поскольку государственные дотации таким некоммерческим организациям не предназначены, — посетовал Лещенко.

Впрочем, он не теряет оптимизма и предполагает, что ситуация улучшится к новогодним праздникам.

Источник: life.ru

артист гонорар короновирус певец убытки финансы Лев Лещенко Говорит Москва
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