В каком возрасте мужья начинают изменять жёнам, рассказала певица Наташа Королева

По её словам, большую роль в ухудшении отношений в семье играет кризис среднего возраста у мужчин. Ради подтверждения своей значимости они связываются с молодыми девушками.

Недавно в предательстве признался её 50-летний супруг

Самый тяжёлый период в отношениях мужчины и женщины наступает в возрасте сорока – пятидесяти лет. Об этом заявила певица Наташа Королёва, которой не так давно изменил муж Сергей Глушко, более известный как Тарзан. По её словам, именно в этом возрасте мужчины испытывают недостаток внимания и, уставая от домашней рутины, заводят интрижки на стороне.

— Девочки должны не забывать о том, что как раз в этот период кризисный происходят все самые неблагополучные вещи в семье. И мужья уходят к молодым именно в этот период, потому что не всегда твой спутник разделяет с тобой эти ощущения, — сказала Королёва в эфире YouTube-шоу психолога Аллы Занимонец.

По её словам, большую роль в ухудшении отношений в семье играет кризис среднего возраста у мужчин. Ради подтверждения своей значимости они связываются с молодыми девушками. В то же время их жёны аналогичной потребности не испытывают. Королёва связывает это с тем, что женщины больше уважают домашний очаг и понятие "семья", поэтому идут на измены гораздо реже.

Напомним, история началась с пропажи денег и украшений из квартиры Наташи Королёвой. Как сообщали СМИ, в число подозреваемых вошла молодая любовница супруга певицы Тарзана Анастасия Шульженко. Позже она призналась в интимной связи с актёром и заявила, что беременна от него. Беременность Шульженко не подтвердилась, а позже актриса призналась, что теперь боится за свою жизнь.

Наташа Королёва (настоящее имя — Наталья Владимировна Порывай) — российская поп-певица, получившая всенародную любовь после выхода альбома "Жёлтые тюльпаны", записанного вместе с Игорем Николаевым. Среди её песен такие хиты, как "Маленькая страна", "Чуть-чуть не считается" и десятки других лиричных баллад и зажигательных танцевальных композиций.

Источник: life.ru