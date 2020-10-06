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Общество / Спорт / Стиль жизни

Одним ударом ноги нокаутировал соперника российский боец MMA

17:11 06.10.2020 Фото: скриншот видео instagram.com
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Россиянин нанес сопернику удар ногой в голову с разворота на второй минуте поединка. Рефери остановил бой, зафиксировав победу Бибулатова.

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Магомед Бибулатов эффектно нокаутировал бразильца Родриго Прайа в Грозном

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Бибулатов эффектно нокаутировал бразильца Родриго Прайа на турнире ACA 112 в Грозном. Видео эпизода опубликовано в аккаунте промоушена в Instagram.

Спортсмены встречались в рамках легчайшей весовой категории. Россиянин нанес сопернику удар ногой в голову с разворота на второй минуте поединка. Рефери остановил бой, зафиксировав победу Бибулатова.

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🌪 НОКАУТ С РАЗВОРОТА! @Bibulatov_057 оформляет заявку на ЛУЧШИЙ нокаут года! #ACA112

Публикация от ACA MMA (@aca_mma)

Источник: lenta.ru

боец нокаут поединок удар ногой Магомед Бибулатов MMA Instagram
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