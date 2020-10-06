Одним ударом ноги нокаутировал соперника российский боец MMA

17:11 06.10.2020 Фото: скриншот видео instagram.com 0

Россиянин нанес сопернику удар ногой в голову с разворота на второй минуте поединка. Рефери остановил бой, зафиксировав победу Бибулатова.

Магомед Бибулатов эффектно нокаутировал бразильца Родриго Прайа в Грозном Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Бибулатов эффектно нокаутировал бразильца Родриго Прайа на турнире ACA 112 в Грозном. Видео эпизода опубликовано в аккаунте промоушена в Instagram. Спортсмены встречались в рамках легчайшей весовой категории. Россиянин нанес сопернику удар ногой в голову с разворота на второй минуте поединка. Рефери остановил бой, зафиксировав победу Бибулатова. Посмотреть эту публикацию в Instagram 🌪 НОКАУТ С РАЗВОРОТА! @Bibulatov_057 оформляет заявку на ЛУЧШИЙ нокаут года! #ACA112 Публикация от ACA MMA (@aca_mma) 4 Окт 2020 в 10:08 PDT Источник: lenta.ru

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