Одним ударом ноги нокаутировал соперника российский боец MMA

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Бибулатов эффектно нокаутировал бразильца Родриго Прайа на турнире ACA 112 в Грозном. Видео эпизода опубликовано в аккаунте промоушена в Instagram.
Спортсмены встречались в рамках легчайшей весовой категории. Россиянин нанес сопернику удар ногой в голову с разворота на второй минуте поединка. Рефери остановил бой, зафиксировав победу Бибулатова.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
🌪 НОКАУТ С РАЗВОРОТА! @Bibulatov_057 оформляет заявку на ЛУЧШИЙ нокаут года! #ACA112
Источник: lenta.ru