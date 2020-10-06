7-летняя милашка Лиза Галкина на видео восхитила поклонников своей детской непосредственностью

Девочка гуляла по территории парка, ее внимание привлек цветок маргаритка, которая росла среди пожелтевшей листвы

Максим Галкин опубликовал новое фото в своем микроблоге.

Популярный российский юморист Максим Галкин с легендарной певицей Аллой Пугачевой воспитывают двоих детей – дочь Лизу и сына Гарика. В этом году звездные дети пошли в первый класс, они учатся в Первой московской гимназии. Лиза и Гарри с удовольствием изучают иностранные языки и проявляют интерес к классической музыке. Российская чета обосновались вдали от шумного московского мегаполиса в деревне Грязь.

44-летний Галкин активный пользователь соцсетей, часто делится новыми фото и видео. Так, некоторое время назад он опубликовал новое умилительное видео, в котором приняла участие его дочь Лиза. Девочка гуляла по территории парка, ее внимание привлек цветок маргаритка, которая росла среди пожелтевшей листвы.

«Осеннее чудо»,- подписал фото Максим Галкин.

Поклонники не смогли пройти мимо этого милого ролика, также они отметили, что малышка даже не сорвала понравившейся цветок.

«Эти детки вырастут хорошими, добрыми людьми, с большим сердцем сейчас это редкость. Спасибо Максу и Алле! », «Даже не сорвала! Она волшебная!», «Какая же Лиза искренняя, непосредственная и восхитительная девочка!!», «У вас чудесные дети. Такие добрые и внимательные », «Какие же милые детки у вас с Аллой, Максим», «Это так здорово, когда детки замечают такое обыкновенное чудо », «Осеннее чудо это ваши дети! Такие добрые, чуткие, не избалованные а воспитанные с правильным пониманием жизни!)», - отметили пользователи Сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Осеннее чудо 🍁🌼🍂 Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 3 Окт 2020 в 3:41 PDT

Источник: clutch.ua