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Общество / Стиль жизни

7-летняя милашка Лиза Галкина на видео восхитила поклонников своей детской непосредственностью

15:46 06.10.2020 Фото: скриншот видео instagram.com
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«Осеннее чудо»,- подписал фото Максим Галкин.

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Девочка гуляла по территории парка, ее внимание привлек цветок маргаритка, которая росла среди пожелтевшей листвы

Максим Галкин опубликовал новое фото в своем микроблоге.

Популярный российский юморист Максим Галкин с легендарной певицей Аллой Пугачевой воспитывают двоих детей – дочь Лизу и сына Гарика. В этом году звездные дети пошли в первый класс, они учатся в Первой московской гимназии. Лиза и Гарри с удовольствием изучают иностранные языки и проявляют интерес к классической музыке. Российская чета обосновались вдали от шумного московского мегаполиса в деревне Грязь.

44-летний Галкин активный пользователь соцсетей, часто делится новыми фото и видео. Так, некоторое время назад он опубликовал новое умилительное видео, в котором приняла участие его дочь Лиза. Девочка гуляла по территории парка, ее внимание привлек цветок маргаритка, которая росла среди пожелтевшей листвы.

«Осеннее чудо»,- подписал фото Максим Галкин.

Поклонники не смогли пройти мимо этого милого ролика, также они отметили, что малышка даже не сорвала понравившейся цветок.

«Эти детки вырастут хорошими, добрыми людьми, с большим сердцем сейчас это редкость. Спасибо Максу и Алле! », «Даже не сорвала! Она волшебная!», «Какая же Лиза искренняя, непосредственная и восхитительная девочка!!», «У вас чудесные дети. Такие добрые и внимательные », «Какие же милые детки у вас с Аллой, Максим», «Это так здорово, когда детки замечают такое обыкновенное чудо », «Осеннее чудо это ваши дети! Такие добрые, чуткие, не избалованные а воспитанные с правильным пониманием жизни!)», - отметили пользователи Сети.

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Осеннее чудо 🍁🌼🍂

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Источник: clutch.ua

артист дочь звездные дети осень фото и видео цветок Максим Галкин Алла Пугачева Лиза Галкина
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