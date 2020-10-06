Почти как 10 лет назад: Светлана Лобода сделала модное боб каре и прокачала черты лица

Стоит отметить, что 10 лет назад Лобода уже ходила с каре. Если сравнить две фотографии, то можно отчетливо заметить и очень крутые перемены во внешности.

Популярная певица кардинально сменила имидж

Популярная певица кардинально сменила имидж.

Насколько лет подряд певица Светлана Лобода была верна одной и той же прическе – длинные, ниже плачь волосы, которые она периодически перекрашивала в разные цвета, а на днях артистка поразила кардинальными переменами. В микроблоге певицы появилась новая фотография, на которой она позирует с самой модной стрижкой сезона. Обрезав длинные пряди, Лобода сделала супер стильное каре.

«время перемен нра?)»,- коротко подписала фотографию знаменитость.

«ну наконец!!!!»,- отреагировала подруга и продюсер Лободы Натэлла Крапивина.

Далее поклонники стали обсуждать новую стрижку артистки. Большинству подписчикам она очень понравилась, некоторые отметили, что с этой стрижкой Светлана стала похожа на жену Джигана – Оксану Самойлову.

«На Самойлову похожа..», «Подумала Самойлова перекрасилась. Так похожи », «Светлана Сергеевна, вам очень идёт!!! Вы такая красивая ! Нереал!», «как давно мы Вас не видели с каре Очень идет », «Вам так идёт!!!! Лободушка из 2012», «Чтоо? Каре? Старая Лобода вернулась? Вам чертовски идет», - пишут в Сети.

Стоит отметить, что 10 лет назад Лобода уже ходила с каре. Если сравнить две фотографии, то можно отчетливо заметить и очень крутые перемены во внешности. Это сколько же она работала над своим преображением?

Источник: clutch.ua