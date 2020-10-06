06.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

Почти как 10 лет назад: Светлана Лобода сделала модное боб каре и прокачала черты лица

15:50 06.10.2020 Фото: instagram.com
0

Стоит отметить, что 10 лет назад Лобода уже ходила с каре. Если сравнить две фотографии, то можно отчетливо заметить и очень крутые перемены во внешности.

% name% title
Популярная певица кардинально сменила имидж

Популярная певица кардинально сменила имидж.

Насколько лет подряд певица Светлана Лобода была верна одной и той же прическе – длинные, ниже плачь волосы, которые она периодически перекрашивала в разные цвета, а на днях артистка поразила кардинальными переменами. В микроблоге певицы появилась новая фотография, на которой она позирует с самой модной стрижкой сезона. Обрезав длинные пряди, Лобода сделала супер стильное каре.

«время перемен нра?)»,- коротко подписала фотографию знаменитость.

«ну наконец!!!!»,- отреагировала подруга и продюсер Лободы Натэлла Крапивина.

Далее поклонники стали обсуждать новую стрижку артистки. Большинству подписчикам она очень понравилась, некоторые отметили, что с этой стрижкой Светлана стала похожа на жену Джигана – Оксану Самойлову.

«На Самойлову похожа..», «Подумала Самойлова перекрасилась. Так похожи », «Светлана Сергеевна, вам очень идёт!!! Вы такая красивая ! Нереал!», «как давно мы Вас не видели с каре Очень идет », «Вам так идёт!!!! Лободушка из 2012», «Чтоо? Каре? Старая Лобода вернулась? Вам чертовски идет», - пишут в Сети.

Стоит отметить, что 10 лет назад Лобода уже ходила с каре. Если сравнить две фотографии, то можно отчетливо заметить и очень крутые перемены во внешности. Это сколько же она работала над своим преображением?

Источник: clutch.ua

боб каре имидж каре новая стрижка певица поклонники фото Светлана Лобода
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Заметны изменения в лице? Пластика?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Волна COVID-19 будет более жесткой, чем была, прогноз вирусолога
17:06 06-10-2020
Волна COVID-19 будет более жесткой, чем была, прогноз вирусолога
После протестов оппозиции ЦИК Киргизии признал недействительными итоги выборов
17:03 06-10-2020
После протестов оппозиции ЦИК Киргизии признал недействительными итоги выборов
Гибель морских обитателей Тихого океана контролирует СК
17:00 06-10-2020
Гибель морских обитателей Тихого океана контролирует СК
Омолаживающая стрижка пикси на пике популярность осенью 2020
17:00 06-10-2020
Омолаживающая стрижка пикси на пике популярность осенью 2020
Уже не до шуток: за сутки на 6 октября заразились 11 615 россиян COVID-19
17:00 06-10-2020
Уже не до шуток: за сутки на 6 октября заразились 11 615 россиян COVID-19
В этом возрасте родителей рождаются менее здоровые дети. Узнай, когда нужно рожать
16:55 06-10-2020
В этом возрасте родителей рождаются менее здоровые дети. Узнай, когда нужно рожать
БердскДевятые сутки не видит 2-летнего сына из-за решения экс-сожителя и врача ЦГБ Бердска Романа Краморова мать Анжелика Лозученко
16:51 06-10-2020
Девятые сутки не видит 2-летнего сына из-за решения экс-сожителя и врача ЦГБ Бердска Романа Краморова мать Анжелика Лозученко
В каких городах России самые высокие зарплаты. Рейтинг
16:45 06-10-2020
В каких городах России самые высокие зарплаты. Рейтинг
В каком возрасте мужья начинают изменять жёнам, рассказала певица Наташа Королева
16:36 06-10-2020
В каком возрасте мужья начинают изменять жёнам, рассказала певица Наташа Королева
Дадут законное право воспитывать внуков бабушкам и дедушкам России
16:30 06-10-2020
Дадут законное право воспитывать внуков бабушкам и дедушкам России