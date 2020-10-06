В этом возрасте родителей рождаются менее здоровые дети. Узнай, когда нужно рожать

Ученые из Университета Кембриджа провели исследования, результаты которых показали, какой возраст матери является критичным для рождения первого ребенка. Подробности в материале.
Исследователи выяснили, что поздние роды способствуют появлению изменений в плаценте, которые повышают риск развития сердечных патологий у детей в будущем. Отмечается, что мальчики более подвержены этим рискам, нежели девочки.
В частности, сыновья возрастных мам чаще сталкиваются с гипертонией, чем их ровесники, рожденные от молодых женщин.
Поздним возрастом для рождения первенца специалисты называют отметку в 35 лет, после которого женщина уже считается "возрастной" роженицей.
С этим мнением согласна акушер-гинеколог Наталья Лелюх:
"Начиная с 35 лет количество мутированных яйцеклеток увеличивается ежегодно, соответственно, и риск родить ребенка с патологиями выше. У мужчин этот возрастной порог больше - 52 года" , - пояснила гинеколог.
Источник: clutch.ua