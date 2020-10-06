06.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

В этом возрасте родителей рождаются менее здоровые дети. Узнай, когда нужно рожать

16:55 06.10.2020 Фото: pxhere.com
0

Поздним возрастом для рождения первенца специалисты называют отметку в 35 лет.

% name% title
Исследователи выяснили, что поздние роды способствуют появлению изменений в плаценте
Сюжет: Зачатие. Беременность. Роды
% name% title

В этом возрасте родителей рождаются менее здоровые дети. Узнай, когда нужно рожатьСуррогатная мать родила ребенка Яне Рудковской и Евгению Плющенко. Кадры с первой прогулкиЕщё 31 новостей

Ученые из Университета Кембриджа провели исследования, результаты которых показали, какой возраст матери является критичным для рождения первого ребенка. Подробности в материале.

Исследователи выяснили, что поздние роды способствуют появлению изменений в плаценте, которые повышают риск развития сердечных патологий у детей в будущем. Отмечается, что мальчики более подвержены этим рискам, нежели девочки.

В частности, сыновья возрастных мам чаще сталкиваются с гипертонией, чем их ровесники, рожденные от молодых женщин.

Поздним возрастом для рождения первенца специалисты называют отметку в 35 лет, после которого женщина уже считается "возрастной" роженицей.

С этим мнением согласна акушер-гинеколог Наталья Лелюх:

"Начиная с 35 лет количество мутированных яйцеклеток увеличивается ежегодно, соответственно, и риск родить ребенка с патологиями выше. У мужчин этот возрастной порог больше - 52 года" , - пояснила гинеколог.

Источник: clutch.ua

гинеколог здоровье изменения рождение ребенка Наталья Лелюх
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

В каком возрасте рожали своего крайнего ребенка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Волна COVID-19 будет более жесткой, чем была, прогноз вирусолога
17:06 06-10-2020
Волна COVID-19 будет более жесткой, чем была, прогноз вирусолога
После протестов оппозиции ЦИК Киргизии признал недействительными итоги выборов
17:03 06-10-2020
После протестов оппозиции ЦИК Киргизии признал недействительными итоги выборов
Гибель морских обитателей Тихого океана контролирует СК
17:00 06-10-2020
Гибель морских обитателей Тихого океана контролирует СК
Омолаживающая стрижка пикси на пике популярность осенью 2020
17:00 06-10-2020
Омолаживающая стрижка пикси на пике популярность осенью 2020
Уже не до шуток: за сутки на 6 октября заразились 11 615 россиян COVID-19
17:00 06-10-2020
Уже не до шуток: за сутки на 6 октября заразились 11 615 россиян COVID-19
В этом возрасте родителей рождаются менее здоровые дети. Узнай, когда нужно рожать
16:55 06-10-2020
В этом возрасте родителей рождаются менее здоровые дети. Узнай, когда нужно рожать
БердскДевятые сутки не видит 2-летнего сына из-за решения экс-сожителя и врача ЦГБ Бердска Романа Краморова мать Анжелика Лозученко
16:51 06-10-2020
Девятые сутки не видит 2-летнего сына из-за решения экс-сожителя и врача ЦГБ Бердска Романа Краморова мать Анжелика Лозученко
В каких городах России самые высокие зарплаты. Рейтинг
16:45 06-10-2020
В каких городах России самые высокие зарплаты. Рейтинг
В каком возрасте мужья начинают изменять жёнам, рассказала певица Наташа Королева
16:36 06-10-2020
В каком возрасте мужья начинают изменять жёнам, рассказала певица Наташа Королева
Дадут законное право воспитывать внуков бабушкам и дедушкам России
16:30 06-10-2020
Дадут законное право воспитывать внуков бабушкам и дедушкам России