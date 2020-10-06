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Общество / Стиль жизни

Какими именами никогда нельзя называть детей. Они могут встретить беды и несчастья

15:31 06.10.2020 Фото: pixnio.com
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Стоит отметить, что никогда не нужно забывать, что неудачный выбор имени может осложнить жизнь ребёнка. Более того, не стоит давать имя погибшего родственника, умершего «не своей смертью».

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Нужно всегда учитывать сакральное значение имени, ведь некоторые из них несут в себе негативную энергетику и тяжелую судьбу

Традиция называть дочь в честь бабушку может сыграть злую шутку с новорожденным.

Стремясь выделить своё чадо из толпы малышей, родители изощряются в выборе имени. Кто-то выбирает имя, руководствуясь семейными традициями, кто-то – по святцам, а кто-то – следуя моде. Но, так или иначе, нужно всегда учитывать сакральное значение имени, ведь некоторые из них несут в себе негативную энергетику и тяжелую судьбу.

Как не стоит называть ребенка, чтобы не накликать на него неприятности и одиночество.

- Имена, подразумевающие оскорбительные прозвища или религиозное значение: Иисус, Люцифер, Бес, Тупица и другие;

- Прозвища, привязанные к политическим или спортивным событиям: Октябрина, Олимпиада, Стадион;

- Имена героев мультфильмов, зарубежных певцов и сказочных персонажей: Шрэк Петрович, Мэтью Васильевич и т.д;

- Нежелательно давать имена, которые являются цифрами, знаками, символами, а также имеют нецензурную и бранную лексику: Дефис, Шесть, Мерзость;

-Имена, которыми называли девочек ещё век назад: Матрёна, Фёкла или Пульхерия.

Стоит отметить, что никогда не нужно забывать, что неудачный выбор имени может осложнить жизнь ребёнка. Более того, не стоит давать имя погибшего родственника, умершего «не своей смертью».

Источник: clutch.ua

имя неприятности одиночество ребенок родители
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