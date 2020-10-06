6 октября - День российского страховщика: Оригинальные поздравления и история праздника

На сегодняшний день страхование является важным сектором как мировой, так и национальной финансовой системы, а в России на данном рынке услуг работает более 400 компаний и фирм.

6 октября 1921 года начал свою деятельность Госстрах РСФСР

Ежегодно 6 октября многие российские специалисты, работающие в сфере страхования, отмечают свой профессиональный праздник — День страховщика.

6 октября 1921 года начал свою деятельность Госстрах РСФСР. Эта дата и была принята в качестве дня основания страховой деятельности в России, сообщает calend.ru.

6 октября Совнаркомом РСФСР был принят декрет «О государственном имущественном страховании», который положил фактическое начало дальнейшему развитию государственного имущественного страхования в России. Во всех сельских и городских местностях предусматривалась организация страхования частных хозяйств от пожаров, падежа скота, градобития посевов, а также аварий на путях водного и сухопутного транспорта.

В составе Народного комиссариата финансов было организовано Главное управление государственного страхования (Госстрах), на местах были созданы городские и сельские страховые органы.

В СССР объективные предпосылки к демонополизации страхового рынка возникли в связи с законом о кооперации, принятым Верховным Советом СССР 26 мая 1988 года, в котором предусматривалась возможность создания кооперативных страховых учреждений.

В этот период начали создаваться первые альтернативные системе Госстраха СССР страховые организации (АСКО, «Прогресс», «Россия» и другие). Этот процесс получил логическое продолжение в связи с утверждением Советом Министров СССР «Положения об акционерных обществах с ограниченной ответственностью».

Позднее, когда образование новых страховых компаний приняло массовый характер, был принят Закон РСФСР «О страховании» (1992).

В феврале 1992 года была образована российская страховая группа «Росгосстрах» (Российская государственная страховая компания), являющаяся правопреемницей Госстраха РСФСР. 1 января 2010 года на базе территориальных подразделений десяти страховых обществ Группы «Росгосстрах» была создана единая федеральная компания ООО «Росгосстрах». По оценкам специалистов, в настоящее время численность страховых агентов оценивается в 50 тысяч человек.

На сегодняшний день страхование является важным сектором как мировой, так и национальной финансовой системы, а в России на данном рынке услуг работает более 400 компаний и фирм, которые имеют филиалы во многих городах страны.

Оригинальные поздравления в праздник страховщика

Застрахуешь, что угодно,



Ты — отличный страховик,Никогда пусть не иссякнетВдохновения родник.

Продвижения в работе

Я желаю в праздник твой,

Застрахованным любовью

Быть всегда самой судьбой.

Профессии «охраннее»,



Сегодня День страховщика,

Так, с праздником, агент. Наверно, в мире нет.Сегодня День страховщика,Так, с праздником, агент. Желаю, чтобы случаев,

Поменьше страховых.

Клиентов дружелюбных,

И полисов простых. Чтоб также ты берёг людей,



Был полон страховых идей

И страховых побед. От самых разных бед.Был полон страховых идейИ страховых побед. К работе сложной ты привык,

Все будни нелегки,

Успех желаю, страховщик,

Поймать в обе руки! Пусть страхованье день за днём



И вмиг мышление твоё

Решит любой вопрос! Большой имеет спрос,И вмиг мышление твоёРешит любой вопрос! До крупных сумм твой капитал,

Бесспорно, возрастёт,

Чтоб всё от этой жизни взял,

Что радости несёт! Поздравляем людей, которые способны предусмотреть самые различные жизненные ситуации, и готовы помочь обеспечить страховыми гарантиями, даже самые печальные случаи. Желаем, чтобы в ваших жизнях, было как можно меньше тех самых случаев. Пускай ваша судьба будет изобиловать только счастливыми моментами. Желаем благополучия и стабильности, чтобы успех и удача были вашими самыми надежными страховками. С Днем страховщика! Страховых агентов

В праздник поздравляю,

И поток клиентов

Вам я пожелаю. Желаем, чтоб страховки

Оформляли вы,

Чтоб были под защитой

Мы с ног до головы. Чтоб были не страшны

Пожары и потопы,

Аварии, угоны,

Воры и налеты. Со всеми вам желаем

Найти общий язык,

Чтоб был клиент доволен

И счастлив страховщик. Пусть к тебе примчится счастье навсегда издалека,

Я от сердца поздравляю тебя с Днем страховщика!

Людям даришь безопасность, ведь страхуешь от беды,

Пусть исполнятся скорее все заветные мечты,

Пусть добро твое зачтется, пусть судьба подарит приз:

Радость и любовь, здоровье, исполнит любой каприз,

Пусть в карьере продвиженье обязательно придет,

Ветер перемен повеет и веселье принесёт! Поздравляю с днем страховщика,

Пусть стезя твоя будет легка!

Клиенты сговорчивые,

Работа творческая! Желаю успехов и везения,

Желаний исполнения,

Достатка и упорства,

В делах — особого проворства! Поздравляю, страховщик,

И добра тебе желаю,

Страховать добро и счастье

На всю жизнь я призываю. Радости, контрактов славных,

Чтобы прибыль шла рекой

И капризная фортуна рядом

Чтобы шла с тобой. Всех страховать всегда привык

Ты быстро, профессионально,

Ведь ты отличный страховщик,

Работаешь ты идеально! Желаю, чтобы босс, коллеги

Тебя ценили, уважали!

Пусть ждут тебя во всем успехи,

Чтоб все мечты реальны стали! Застрахуешь всё, что надо:

Дом, машину, дачу с садом,

Тебе в деле равных нет,

Каждый в выгоде клиент. Деньги пусть к тебе текут,

На успех лежит маршрут,

И любимая работа

Пусть проходит беззаботно! С днем страховщика

Поздравляем Вас, ура!

От бед страхуете любых,

Случаев непредсказуемых! И себя Вы застрахуйте,

Счастливее всех будьте.

Пусть всякая беда

Вас минует навсегда. Еще Вам крепкого здоровья,

Тепла и уюта в доме,

Крепкой, искренней любви,

Чтобы были дни светлы.



Источник: pozdravok.ru