7 октября - День образования штабных подразделений МВД России

Важным качеством считается умение сотрудников находить неординарные пути решения любых задач, а сами штабные подразделения стали действенным управленческим звеном в системе органов внутренних дел.

7 октября 1918 года были сформированы Инструкторский и Информационный отделы

Ежегодно 7 октября отмечается профессиональный праздник в системе МВД России — День образования штабных подразделений в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации, установленный Приказом МВД РФ от 4 сентября 1998 года №557.

Согласно данным, предоставленным отделом информации ГУВД, 7 октября 1918 года при Главном управлении рабоче-крестьянской милиции НКВД были сформированы Инструкторский и Информационный отделы.

Вскоре они были объединены в Инструкторско-инспекторский отдел, который затем вошел в состав сформированной в конце 1919 года Инспекции Главного управления милиции.

В 1934 году после образования НКВД СССР, была создана Главная инспекция НКВД, просуществовавшая до 1957 года. В период конца 1960-х — начала 1980-х годов штабная служба была существенно реформирована: в 1968—1969 годах организационно-инспекторские подразделения были созданы повсеместно, а в 1971—1972 годах преобразованы в штабы. К концу 1982 года штабы функционировали во всех министерствах и управлениях внутренних дел.

В настоящее время в задачи Штаба ГУВД входит: обеспечение управления силами и средствами при раскрытии преступлений по «горячим следам», проведении антитеррористических, оперативно-профилактических, общественно-политических, культурно-массовых и других мероприятий, осуществление связи при взаимодействии с другими силовыми структурами и ведомствами.

Сотрудники штабных подразделений МВД проводят большую аналитическую работу по поступающей информации об уровне преступности и результатах борьбы с ней, решают важные задачи по разработке стратегических решений и контролируют их реализацию, организуют подготовку и проведение совещаний подразделений МВД, проводят анализ состояния оперативной обстановки на основе которого принимаются управленческие решения, направленные на повышение эффективности деятельности органов внутренних дел. Поэтому важным качеством считается умение сотрудников находить неординарные пути решения любых задач, а сами штабные подразделения стали действенным управленческим звеном в системе органов внутренних дел.

В свой профессиональный праздник все сотрудники штабных подразделений МВД получают поздравления от руководства, коллег и друзей, а лучших представляют к государственным наградам.

Источник: calend.ru