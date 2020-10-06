Категорические запреты в день зачатия святого Пророка Иоанна Предтечи 6 октября 2020 года

В этот день было принято молиться святому Иоанну Предтечи

6 октября православная церковь отмечает празднование зачатия честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Кроме того, сегодня в православной традиции принято вспоминать святую мученицу Ираиду, которая когда-то жила в Александрии.

Иоанна называют Великим пророком, Предтечей, Крестителем Господним. Он – один из самых почитаемых православных святых.

У наших предков в праздник зачатия Иоанна предтечи существовала традиция хорошенько протапливать избу, утеплять ее, наводить порядок, готовясь к долгой зиме. В этот день хозяйки пекли картофельные лепешки.

В этот праздник категорически нельзя употреблять в речи бранные слова, нельзя желать кому-то зла и завидовать, иначе весь негатив вернется сторицей. Кроме того, сегодня строжайше запрещается ныть и жаловаться, нельзя считать свои беды и неудачи, иначе, согласно поверью, сколько припомнишь, столько их и вернется.

Этот день следует прожить без алкоголя.

Источник: crimea.mk.ru