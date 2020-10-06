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Категорические запреты в день зачатия святого Пророка Иоанна Предтечи 6 октября 2020 года

00:56 06.10.2020 Фото: pxhere.com
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Он – один из самых почитаемых православных святых.

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В этот день было принято молиться святому Иоанну Предтечи
Сюжет: Православные обряды
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Категорические запреты в день зачатия святого Пророка Иоанна Предтечи 6 октября 2020 годаКак молиться у иконы Божьей Матери «Услышательница» 5 октября и чем она помогаетЕщё 303 новостей

6 октября православная церковь отмечает празднование зачатия честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

Кроме того, сегодня в православной традиции принято вспоминать святую мученицу Ираиду, которая когда-то жила в Александрии.

Иоанна называют Великим пророком, Предтечей, Крестителем Господним. Он – один из самых почитаемых православных святых.

У наших предков в праздник зачатия Иоанна предтечи существовала традиция хорошенько протапливать избу, утеплять ее, наводить порядок, готовясь к долгой зиме.  В этот день хозяйки пекли картофельные лепешки.

В этот праздник категорически нельзя употреблять в речи бранные слова, нельзя желать кому-то зла и завидовать, иначе весь негатив вернется сторицей. Кроме того, сегодня строжайше запрещается ныть и жаловаться, нельзя считать свои беды и неудачи, иначе, согласно поверью, сколько припомнишь, столько их и вернется.
Этот день следует прожить без алкоголя.

Источник: crimea.mk.ru

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