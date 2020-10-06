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Будут ли штрафовать водителей за езду на летней резине зимой в 2020 году?

12:36 06.10.2020 Фото: Pixabay
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Штрафовать будут и тех водителей, которые не меняют резину вовремя или не меняют ее вообще не меняют ее – то есть ездят на летних шинах зимой и на шипованной – летом. Пока временные рамки летнего и зимнего периодов еще не уточнили.

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ГИБДД введет новый штраф за использование летних шин зимой

С 1 июня 2021 года езда на летних шинах зимой может стать поводом для штрафа. Такой пункт есть в расширенном списке неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств в России. Сам документ МВД опубликовало на regulation.gov.ru.

Согласно новому перечню, россиянам запретят ездить на автомобиле, если зимние шины установлены не на всех колесах или на передней оси используются изношенные шины, восстановленные наложением нового протектора.

Штрафовать, скорее всего, будут и тех водителей, которые не меняют резину вовремя или не меняют ее вообще не меняют ее – то есть ездят на летних шинах зимой и на шипованной – летом (временные рамки летнего и зимнего периодов еще предстоит уточнить).

Вне закона также станут нештатный (ослепляющий встречных автомобилистов) ксенон и намеренное отключение очистителя фар зимой с целью уменьшения расхода незамерзающей жидкости.

Наконец, отдельными пунктами, запрещающими эксплуатацию автомобиля, идут «подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления», «самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления вопреки желанию и ожиданиям водителя» (такая неисправность обычно возникает вследствие дефекта или поломки ГУР), отсутствие противосолнечных козырьков в салоне и следы коррозии в тормозной системе (например, на дисках), которые могут разгерметизировать её.
Источник: Автоновости

ГИБДД резина шипы штрафы
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