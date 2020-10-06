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Упростили подключение к электричеству дачникам и огородникам в России. Узнайте, как это сделать в 2020

09:30 06.10.2020 Фото: pixabay.com
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Установлены также основания для введения ограничения режима потребления в отношении лиц, заключивших индивидуальный договор энергоснабжения.

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Подписанным постановлением внесены изменения в ряд нормативных правовых актов Правительства по вопросам повышения доступности энергетической инфраструктуры

Постановление от 10 ноября 2017 года №1351. Внесены изменения в ряд нормативных правовых актов Правительства, направленные на повышение доступности энергетической инфраструктуры для членов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. Это позволит сократить количество процедур при взаимодействии с субъектами розничных рынков при заключении договора о поставке электроэнергии и документов, которые должны быть представлены заявителями для заключения договоров энергоснабжения.

Подписанным постановлением внесены изменения в ряд нормативных правовых актов Правительства по вопросам повышения доступности энергетической инфраструктуры в отношении отдельных групп потребителей.
Эти изменения направлены на сокращение количества процедур при взаимодействии членов садоводческого, огороднического, дачного некоммерческого объединения (далее – СНТ) и граждан, ведущих садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории таких объединений (далее – индивидуальных потребителей), с субъектами розничных рынков при заключении договора, обеспечивающего поставку электроэнергии на розничном рынке, и документов, которые должны быть представлены заявителями для заключения договоров энергоснабжения.

Установлены также основания для введения ограничения режима потребления в отношении лиц, заключивших индивидуальный договор энергоснабжения.

Соответствующие изменения вносятся в Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утверждены постановлением Правительства от 27 декабря 2004 года №861) и постановление Правительства от 4 мая 2012 года №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

Принятые решения будут способствовать повышению доступности энергетической инфраструктуры в отношении членов СНТ и индивидуальных потребителей.

Источник: government.ru

постановление потребитель энергетик
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