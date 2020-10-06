Смертельное ДТП: Экс-подруга Егора Крида из проекта "Холостяк" Виктория Короткова сбила пешехода на Mercedes Gelendvagen в центре Москвы. Смотрите видео

При этом автомобиль зарегистрирован на мужчину, имеющего три неоплаченных штрафа на сумму 2500 рублей.

Виктория ранее была замужем за бизнесменом Михаилом Рожновым

Женщина за рулем "Гелендвагена", сбившая в понедельник вечером человека на Кутузовском проспекте Москвы - Виктория Короткова, звезда телевизионного проекта "Холостяк". Об этом стало известно РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что в Москве на Кутузовском проспекте автомобиль "Мерседес-Гелендваген" сбил человека. Пешеход от полученных повреждений скончался на месте. По предварительным данным, он переходил дорогу в неположенном месте.

Сообщается, что за рулем автомобиля находилась женщина. При этом автомобиль зарегистрирован на мужчину, имеющего три неоплаченных штрафа на сумму 2500 рублей.

Подробности происшествия устанавливаются.

Напомним, Виктория ранее была замужем за бизнесменом Михаилом Рожновым. Кстати, в проекте «Холостяк» она участвовала еще будучи в браке, но после нескольких свиданий с Егором Кридом она подала на развод.

Источник: ren.tv