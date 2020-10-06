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Попросил не бояться коронавируса в видеообращении американцев Трамп

09:45 06.10.2020 Фото: pixabay.com
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Президент США отметил, что страна будет и дальше возобновлять работу предприятий.

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Трамп записал видеообращение из Белого дома

Президент США Дональд Трамп по прибытии в Белый дом из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где он лечился от коронавирусной инфекции, записал новое обращение, призвав соотечественников не бояться пандемии. Соответствующее видео он разместил в понедельник на своей странице в Twitter.
"Не бойтесь его (коронавируса - прим. ТАСС). Мы победим его. У нас лучшее медицинское оборудование, лучшие лекарства, все это было разработано недавно. < ...> Не давайте ему распоряжаться вашей жизнью", - заявил Трамп, отметив, что страна будет и дальше возобновлять работу предприятий. "Выходите на улицы, будьте [при этом] осторожны", - призвал он.

"Мы должны быть решительными. Как ваш лидер я должен был это сделать. Я знал, что это опасно, но я должен был это сделать. Я действовал решительно, я стоял во главе. Любой, кто является лидером, поступил бы точно так же, как я. И я знаю, что есть риск, что есть опасность, но это нормально", - добавил президент.

"Теперь мне лучше. Может быть, у меня выработался иммунитет, я не знаю", - сообщил он. По словам Трампа, вакцина от коронавируса будет готова "в самое ближайшее время". В ходе записи видеообращения он был без медицинской маски.

Президент США сообщил о выявлении у него и у его супруги Мелании коронавируса в ночь на пятницу. Вечером 2 октября глава государства прибыл в госпиталь в штате Мэриленд. Как пояснила тогда пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, в качестве меры предосторожности было решено, что Трамп проведет несколько дней в этом медицинском учреждении, продолжая работать там.

COVID-19 коронавирус пандемия президент сша Дональд Трамп
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