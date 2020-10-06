Заставили заплатить 202 млн руб. дольщиков будущим банкротам чиновники из мэрии Новосибирска

В результате действий должностных лиц мэрии г. Новосибирска были причинены тяжкие последствия в виде нарушения права граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на своевременное улучшение жилищных условий, а также их действия повлекли необоснованное расходование бюджетных средств.

Бывший и действующий сотрудник мэрии подозреваются в превышении должностных полномочий

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области расследуется уголовное дело в отношении действующего и бывшего сотрудника мэрии г. Новосибирска по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия).

По данным следствия, в период с апреля по декабрь 2016 года муниципальным заказчиком в лице данных сотрудников мэрии города Новосибирска и застройщиками ООО «Доступное жилье Новосибирск» и ООО «НСК Девелопмент» заключены ряд муниципальных контрактов на услуги по приобретению квартир в объектах долевого строительства – домах по ул. Большая и ул. Зорге г. Новосибирска на общую сумму свыше 249 миллионов рублей. При этом, должностные лица мэрии г. Новосибирска, достоверно зная, что внесение авансовых платежей должно составлять не более 30 процентов от цены муниципальных контрактов, умышленно нарушили порядок оплаты по муниципальным контрактам, незаконно перечислив на банковские счета ООО «Доступное жилье Новосибирск» и ООО «НСК Девелопмент» полную стоимость контрактов после государственной регистрации контракта в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

Свои обязательства ООО «Доступное Жилье Новосибирск» и ООО «НСК Девелопмент» по указанным муниципальным контрактам не исполнили в связи с банкротством. При этом должностные лица мэрии г. Новосибирска достоверно знали, что правило о частичном авансировании создает дополнительные гарантии целевого и эффективного использования бюджетных средств, является защитной мерой гражданско-правового характера от злоупотреблений со стороны исполнителей муниципальных контрактов.

В результате действий должностных лиц мэрии г. Новосибирска были причинены тяжкие последствия в виде нарушения права граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на своевременное улучшение жилищных условий, а также их действия повлекли необоснованное расходование бюджетных средств на сумму свыше 202 миллионов рублей.

В настоящее время строительство 5 многоквартирных домов по улице Большой и Зорге в городе Новосибирске не окончено, строительство этих домов не ведется.

По делу проведены обыски в жилищах данных сотрудников мэрии г. Новосибирска, а также в подразделениях мэрии г. Новосибирска. По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование дела продолжается.

Источник: nsk.sledcom.ru