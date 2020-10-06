06.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Прогресс: Увеличат работу кабинетов по выдаче больничных листов до 20.00 каждый день в ЦГБ Бердска после публикации "Курьер. Среда. Бердск"

10:09 06.10.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

В обычном режиме кабинет работал до 17.00 и многие пациенты не успевали в него попасть. Это возмущало бердчан и они обращались в редакцию.

% name% title
ЦГБ Бердска
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
% name% title

Прогресс: Увеличат работу кабинетов по выдаче больничных листов до 20.00 каждый день в ЦГБ Бердска после публикации "Курьер. Среда. Бердск"Треш-урология: Дождевой потоп с дырявой крыши в отделении ЦГБ Бердска попал на видеоЕщё 112 новостей

Продлили режим работы кабинетов по выдаче справок и больничных листов после публикации "Курьер. Среда. Бердск" в ЦГБ Бердска. Редакцией был сделан запрос - почему кабинет работает лишь до 17.00 и многие пациенты не успевают в него обратиться. Ответ пришел подписанный министром здравоохранения Хальзовым.

Операторы кабинетов по работе со справками и выпиской листов нетрудоспособности работают согласно режиму рабочего времени к правилам трудового распорядка для сотрудников ГБУЗ HCO «Бердская центральная городская больница» с 8.00 до 17.00, уточнили в министерстве. В соответствии с трудовым законодательством их рабочий день не может быть продлен до 20.00. Но!

- В связи с высокой востребованностью кабинетов по работе со справками и выпиской листов нетрудоспособности в настоящее время в БЦГБ вводятся дополнительные ставки медицинских операторов и увеличивается время работы кабинетов с 8.00 до 20.00, - ответил Хальзов 2 октября.

больничный поликлиника справка ЦГБ Константин Хальзов Министерство здравоохранения Бердская ЦГБ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вам результат?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Уже перешла порог в 13,5 тысяч заболевших Новосибирская область
10:37 06-10-2020
Уже перешла порог в 13,5 тысяч заболевших Новосибирская область
БердскТруп 83-летней старушки в туалете нашли спасатели в Бердске
10:35 06-10-2020
Труп 83-летней старушки в туалете нашли спасатели в Бердске
Экс-президента Киргизии Атамбаева освободили из СИЗО митингующие
10:34 06-10-2020
Экс-президента Киргизии Атамбаева освободили из СИЗО митингующие
БердскВвести запрет на работу по совместительству из-за коронавируса могут в Новосибирске и Бердске
10:30 06-10-2020
Ввести запрет на работу по совместительству из-за коронавируса могут в Новосибирске и Бердске
Почему Тельца трудно понять. Универсальная характеристика знака зодиака
10:24 06-10-2020
Почему Тельца трудно понять. Универсальная характеристика знака зодиака
Заставили заплатить 202 млн руб. дольщиков будущим банкротам чиновники из мэрии Новосибирска
10:15 06-10-2020
Заставили заплатить 202 млн руб. дольщиков будущим банкротам чиновники из мэрии Новосибирска
БердскПрогресс: Увеличат работу кабинетов по выдаче больничных листов до 20.00 каждый день в ЦГБ Бердска после публикации "Курьер. Среда. Бердск"
10:09 06-10-2020
Прогресс: Увеличат работу кабинетов по выдаче больничных листов до 20.00 каждый день в ЦГБ Бердска после публикации
Группа ЭПМ и НГТУ подписали соглашение о стратегическом партнерстве
10:06 06-10-2020
Группа ЭПМ и НГТУ подписали соглашение о стратегическом партнерстве
«Ростелеком» сделал экономным освещение улиц в Куйбышеве Новосибирской области
10:03 06-10-2020
«Ростелеком» сделал экономным освещение улиц в Куйбышеве Новосибирской области
БердскГолодают ли из-за завтраков на 65 рублей от Путина ученики в школе №8 Бердска
10:00 06-10-2020
Голодают ли из-за завтраков на 65 рублей от Путина ученики в школе №8 Бердска