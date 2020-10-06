Прогресс: Увеличат работу кабинетов по выдаче больничных листов до 20.00 каждый день в ЦГБ Бердска после публикации "Курьер. Среда. Бердск"

В обычном режиме кабинет работал до 17.00 и многие пациенты не успевали в него попасть. Это возмущало бердчан и они обращались в редакцию.

ЦГБ Бердска

Продлили режим работы кабинетов по выдаче справок и больничных листов после публикации "Курьер. Среда. Бердск" в ЦГБ Бердска. Редакцией был сделан запрос - почему кабинет работает лишь до 17.00 и многие пациенты не успевают в него обратиться. Ответ пришел подписанный министром здравоохранения Хальзовым.

Операторы кабинетов по работе со справками и выпиской листов нетрудоспособности работают согласно режиму рабочего времени к правилам трудового распорядка для сотрудников ГБУЗ HCO «Бердская центральная городская больница» с 8.00 до 17.00, уточнили в министерстве. В соответствии с трудовым законодательством их рабочий день не может быть продлен до 20.00. Но!

- В связи с высокой востребованностью кабинетов по работе со справками и выпиской листов нетрудоспособности в настоящее время в БЦГБ вводятся дополнительные ставки медицинских операторов и увеличивается время работы кабинетов с 8.00 до 20.00, - ответил Хальзов 2 октября.