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Популярные виды мужских сумок

09:55 06.10.2020
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Мужская сумка – сочетание стиля и удобства.

Мужские сумки сегодня представлены производителями в огромном разнообразии форм и размеров. Они изготавливаются из различных материалов. Чтобы подобрать подходящую модель смотрите здесь.

К классическому виду относится традиционная сумка-папка. Она незаменимый аксессуар делового мужчины. При ее использовании легко можно упорядоченно разместить в отделениях важные документы. Кроме того, такая сумка подчеркивает респектабельность мужчины и стильность образа. Как правило данный вид моделей отличается лаконичным дизайном и строгостью линий. Цветовое оформление обычно черное, темно-серое или коричневое.

Для командировок оптимальной моделью является саквояж. Это тоже классический вариант. Модели из кожи выглядят стильно. Такие дорожные мужские сумки прочные и вместительные. Также можно приобрести облегченные варианты по доступной цене

Для повседневной носки в случаях, когда не требуется переноска документов подходит сумка барсетка. Такие модели производятся в огромном разнообразии. Их характерной особенностью является большое количество отделений, что позволяет удобно разместить множество полезных мелких предметов. Удобными являются барсетки среднего размера, которые оснащены удлиненным ремешком, что позволяет носить их на плече.

Также для повседневной носки подходят:

  • Сумки-планшеты. Это вертикальные модели с клапаном спереди, в которых можно поместить бумаги формата А4.
  • Портфели. В них можно переносить документы, книги и даже ноутбук. Модели хорошо сочетаются с офисным стилем одежды.

Хорошая кожаная или замшевая мужская отличается простотой в уходе. Такие изделия приятные на ощупь и могут длительное время сохранять свой эстетичный внешний вид. Перед покупкой сумки необходимо определиться с целью ее использования. Каждодневная модель должны иметь оптимальный размер. В ней должно помещаться все необходимое, но при этом она не должна выглядеть громоздкой. Важно обратить внимание на качество швов. От них зависит прочность изделия и то насколько будет сохраняться форма изделия в процессе носки.

мужская сумка
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