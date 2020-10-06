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Особенности лечения косоглазия

09:56 06.10.2020
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Косоглазие – патология с выраженным косметическим дефектом.

Косоглазие может проявляться в разном возрасте. Причины его развития у детей чаще связаны с генетикой. У взрослых людей косоглазие, чаще всего, развивается, на фоне глазных болезней или травм. Несмотря на то, что данная патология не вызывает физический дискомфорт, на приносит эстетические неудобства. Сегодня заболевание успешно лечиться, к примеру, можно для этого обратится сюда https://www.zir.com.ua/lechenie_kosoglaziya/. При этом шансов на полное устранение дефекта значительно больше, если патология выявляется на ранней стадии развития.

Методы и диагностика

Немедикаментозный метод заключается в проведении оптической коррекции зрения. Для этого пациент должен длительное время носить специальные очки. Но данный способ эффективен не при всех видах косоглазия. Продолжительность лечения – не менее 4 месяца.

Лечат косоглазие также и лекарственными препаратами. Медикаментозные средства позволяет расслабить мышечную ткань и притупить зрения. Данный вариант лечения всегда совмещают со специальной гимнастикой для глаз и аппаратной терапией.

Оперативное вмешательство проводится при сильном косоглазии, которое не поддается лечению другими способами. В процессе операции усиливают или ослабляют одну из глазных мышц, отвечающие за движение глаза. Данная процедура предусматривает проведения нескольких этапов. При этом обязательно между отдельными хирургическими вмешательствами делают, перерыв больше полугода.

Чтобы определить заболевание на ранней стадии необходимо пройти обследование в кабинете офтальмолога. Заподозрить развитие патологии можно по следующим симптомам, которые возникают на фоне повышенного мышечного напряжения:

  • Быстрая утомляемости глаз при минимальных нагрузках.
  • Периодическому двоению изображений.
  • Регулярных головных болях.

Также на фоне утомления или стресса могут наблюдаться несинхронные движения глаз и повышенная световая чувствительность. Диагностические процедуры, включающие проверку бинокулярного зрения, обследование глазного дна и обследование переднего отрезка глаза, проверку фиксации взгляда и остроты зрения позволяют доктору сделать выводы о развитии косоглазия или его отсутствия.

косоглазие
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