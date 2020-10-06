Как выбрать обеденный стол: размеры и материал

Еда играет важную роль в жизни человека. Во многих странах прием пищи – это отдельный ритуал, который требует обустройства специального места для этого.

Чтобы каждый прием пищи был приятным и приносил только радость, стоит особое внимание уделить выбору обеденный стол. Купить обеденный стол высокого качества и за доступную стоимость можно на представленном ресурсе.

Как выбрать изделие

Даже если в доме нет отдельной столовой, это не повод не покупать обеденный стол. Правильно подобранный стол способен гармонично дополнить даже небольшую кухню, при этом сама конструкция не будет занимать много места.

Если размеры кухни и столовой позволяют, то стоит обратить особое внимание на размеры. Для обустройства комфортного места для приема пищи, учитывают следующие расстояния:

Расстояние между стульями и стеной. Для того чтобы выходить из-за стола было максимально комфортно, расстояние между стульями и стеной не должно быть меньше 1 метра. Место для обеда. Для каждого члена семьи оптимальным размером места для трапезы будет около 60 см. Именно такой размер позволяет обедать, не задевая соседа. Расстояние между стульями. Чтобы соседи не доставали друг друга локтями, необходимо придерживаться расстояния между стульями в 15 см.

Если размер не играет роль, то следующий этап выбора – материал. Тут все зависит от бюджета и предпочтений человека. Классический и лучший вариант – массив дерева. Такой материал отличается своим привлекательным внешним видом и своей долговечностью.

Обеденный стол из массива дерева отлично дополнит любой интерьер, особенно выполненный в классическом стиле. Однако, единственный минус такого материала – высокая цена.

В качестве альтернативного варианта подойдет ДСП. К сожалению, такой материал не настолько прочный и надежный, как массив дерева. Идеально подходит для современного интерьера.

Выбор обеденного стола – сложная задача, но если подойти к ней максимально ответственно, то можно из обычного приема пищи сделать настоящий праздник.