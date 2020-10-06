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Похороны в Беларуси: правильный выбор ритуальных услуг

09:57 06.10.2020
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Про похороны никто в Беларуси не желает думать раньше времени.

Эта тема не является табу, но все же она не только неприятная, но и часто страшная, особенно если речь идет о смерти детей или молодых людей. Душа такого человека уходит в иное бытие, в зависимости от того, что личность делала на земле, добрые или худые дела. Но про оставшееся здесь тело нужно побеспокоиться родственникам, поэтому необходимо заниматься организацией похорон.

Панихида как основа похорон

Любые похороны складываются из нескольких этапов, где понадобятся определенные подготовительные работы. Но все же основой можно считать панихиду, которая бывает 3-х типов:

- гражданская;
- религиозная;
- военная.

Последний пункт относится только к тем умершим, которые имели офицерское звание или кто на данный момент служил в армии. Поэтому чаще всего речь идет про два первых варианта.

Гражданская панихида представляет собой просто прощание с умершим. Обязательно кто-то из друзей или знакомых говорит речь, напоминает добрые дела усопшего. Такая процедура проводится дома, если имеется большое помещение или в специально арендованном траурном зале. А вот религиозная панихида обязательно включает еще и ритуал в виде отпевания, что обычно практикуется среди православных христиан. Тогда обязательно нужно приглашать священника. Что еще надо сделать для похорон?

Правильная организация похорон

Начинать заниматься похоронами необходимо уже с первых минут, когда станет понятно, что члена семьи точно нет среди списков живых. Если смерть его настигает дома, нужно сделать следующее:

- вызвать врача и наряд милиции для подтверждения факта смерти;

- решить с этими специалистами вопрос относительно отправки покойника в морг;
- определиться с участком на кладбище под могилу;
- купить все нужные для похорон траурные атрибуты;
- найти кафе для проведения там поминальной трапезы.

А еще нужно заказать катафалк, что особенно важно для любого города в Беларуси. Также необходимо на кладбище доставить людей, а потом назад, поэтому не обойтись без автобуса.

Чтобы не возникло неожиданной и неприятной ситуации, надо обратиться за помощью в ООО "Городская ритуальная служба". Сделать это можно через сайт данной компании https://ritual.by/, что дает возможность заказывать услуги онлайн. Вначале надо ознакомиться с каталогом. Там имеется и раздел, где предлагаются траурные атрибуты. На них установлена разная цена, в зависимости от модели и вида организовываемых похорон. Сразу необходимо проконсультироваться и по поводу оформления пособия на погребение, если умерший имел льготы.

похороны.
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