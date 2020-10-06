«Ростелеком» сделал экономным освещение улиц в Куйбышеве Новосибирской области



«Ростелеком» в сентябре 2020 года завершил работы в рамках энергосервисного контракта в городе Куйбышеве Куйбышевского района Новосибирской области. Компания заменила устаревшие уличные светильники в населенном пункте, в котором проживает около 44 тысяч человек.

Теперь на улицах и дорогах города установлено 1 748 светодиодных приборов освещения. Новые лампы потребляют меньше электроэнергии и тем самым позволяют эффективнее использовать ресурсы при эксплуатации наружного освещения Куйбышева.



«Проведенная модернизация поможет муниципалитету сократить потребление электроэнергии как минимум на 70 %. Кроме того, в перспективе администрация снизит и эксплуатационные расходы, так как светодиодные лампы не требуют постоянного обслуживания, а ресурс их работы превышает сто тысяч часов», — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».Благодаря наработанному опыту в реализации энергосервисных контрактов, завершить демонтаж старых и установку новых светильников в Куйбышеве компании удалось точно в назначенные сроки. Новые лампы теперь будут лучше освещать городские улицы и пешеходные переходы, что особенно важно осенью и зимой из-за раннего наступления сумерек.В рамках договора расходы на модернизацию системы освещения взял на себя «Ростелеком». Администрация города Куйбышева будет рассчитываться с компанией из сэкономленных средств. Предполагается, что за 7 лет действия контракта размер экономии энергетических ресурсов составит не менее 5 млн 217 тысяч кВт·ч.