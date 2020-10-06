Девятые сутки не видит 2-летнего сына из-за решения экс-сожителя и врача ЦГБ Бердска Романа Краморова мать Анжелика Лозученко

В полиции города на обращение матери о том, что отец Ильи запрещает ей видеться с ребенком заявили: "это гражданское дело, которое не входит в компетенцию МВД и точку в нем поставит суд". По версии правоохранителей, Роман Крамаров прав в части нахождения ребенка, ведь он не лишен и не ограничен в родительских правах. А как же быть матери?

Отец скрывает ребенка от матери

Анжелика Лозученко из Бердска продолжает бороться за возможность увидеть 2-летнего сына до решения суда, который состоится только через два месяца. Отец ребенка - сын экс-главврача ЦГБ Бердска Юрия Краморова и директора школы №8 Натальи Краморовой - Роман Крамаров, до сих пор лишает встреч с матерью маленького Илью.

Напомним, 28 сентября родной отец Ильи (имя вымышленное - прим. ред.) взял малыша на прогулку, но не вернул матери. С тех пор бердчанка обивает пороги разных инстанций, спит в подъезде бывшего сожителя, чтобы увидеться с собственным ребёнком. За пару дней до этого отец ребенка подал иск в Бердский городской суд об определении места жительства общего сына с бывшей сожительницей - Анжеликой Вячеславовной.

5 октября девушка подала иск в суд, чтобы до момента провозглашения решения суда о проживании маленького Илья, ребенок жил с матерью. Анжелике дали надежду: дела по обеспечительным мерам рассматриваются в течение нескольких дней. Молодая мама рассказала "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 6 октября, что накануне вечером ей удалось дозвониться до бывшего сожителя и отца ребенка Романа Юрьевича.

- Сын со мной разговаривал, насколько это возможно для 2-летнего малыша. Часто повторял слово «мама». Я ему сказала, как сильно я его люблю, что мы будем скоро вместе, что очень скучаю по нему, - поделилась Анжелика.

Сам разговор был коротким, приблизительно 30 секунд, после этого Роман повесил трубку. Но Анжелике и сегодня удалось дозвониться до папы Ильи, который позволил с утра поговорить с сыном. К сожалению, Роман Краморов не ответил на телефонный звонок "Курьер. Среда. Бердск".

По словам молодой мамы, 3 октября она снова обратилась в ПДН Бердска, где ей сказали, что ничем не могут помочь, мол, надо ждать решение суда.

- Я снова написала заявление в полицию, так как отец ребенка не даёт видеться с сыном, отрывает его от меня. На сколько возможно я дежурю возле их дома. Но на месте, где он обычно оставляет машину, я её даже не разу не видела. Каждый раз выходят из подъезда по очереди. Сначала свекровь: она обследует территорию, а если меня нет, то выходят с Ильёй,- говорит бердчанка.

Ситуация дошла до того, что Анжелика, родная мать Ильи, узнает о состоянии здоровья собственного сына из уст врачей, у которых он наблюдается. Напомним, уже вторую неделю ребенок не ходит в детский сад, он на больничном.

- Врач работал до 5, подождав до конца рабочего дня, я подошла к лору. Она объяснила мне, что сегодня на приём они не придут, отец ребёнка сказал, что все уже хорошо с сыном. На вопрос, когда Илье можно будет выходить в сад, доктор порекомендовала неделю или две посидеть ещё дома, за справкой Роман заедет позже, - вспоминает диалог с врачом частной клиники Анжелика Лозученко.

По информации девушки от Романа Краморова, у сына аллергия из-за перемены места жительства.

- Мне остаётся только жить, наверное, в подъезде, - в отчаянии приходит к выводу мама Ильи. - Я хорошая мать и достойна воспитывать своего ребенка. Я жила только своим ребенком, ничем больше, только интересами своего сына. Есть матери, которые занимаются параллельно своей жизней, думая, что дети должны подстраиваться под тебя. Моя жизнь полностью подчинена моему Илье, я полностью в нём растворяюсь. Я знаю - нет никаких поводов меня ограничивать в общении, лишать меня моего ребёнка. Я знаю, что всё будет хорошо и мы будет вместе с малышом.

6 октября специалист по связям с общественностью в ОМВД Бердска Виталий Лунев прокомментировал заявление Анжелики Лозученко по факту незаконного удержания малыша отцом ребенка:

- Анжелика Лозученко и Роман Краморов имеют равные права на несовершеннолетнего Илью. Это гражданское дело, которое не входит в нашу компетенцию и точку в нем поставит суд. Роман Крамаров прав в части нахождения ребенка, он не лишен и не ограничен в родительских правах. В свидетельстве о рождении он вписан отцом ребенка. Комментировать превышение родительских обязанностей я не могу.

Чтобы понять, ущемляет ли Роман Краморов в правах на их общего ребенка мать, «Курьер. Среда. Бердск» обратился в органы опеки.

- Я не комментирую эту тему, а по телефону особенно. Дело находится в судебном процессе. Орган опеки является участником судебного процесса. Поэтому комментировать в средствах массовой информации мы ничего не будем, - заявила в беседе "Курьер. Среда. Бердск" замначальника отдела опеки Бердска Наталья Кулькова сегодня, 6 октября.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Анжелика понимает, что отец и мать имеют одинаковые права на ребенка, но не приемлет того, что ей не дают даже видеться с сыном. С помощью СМИ, она пытается привлечь внимание правоохранительных органов и найти ответ на свой вопрос.

Ранее прокурор Бердска Роман Сивак сообщал - в прокуратуру поступало обращение от мамы Ильи. В нем она попросила разобраться в ситуации - почему отец ребенка забрал сына и не позволяет матери с ним видится.

- Об этой ситуации в курсе. Взял ее на свой личный и особый контроль, - сказал Сивак.

Суд идет

20 августа 2020 года Анжелике позвонили из Бердского городского суда, они сообщили, что она должна явиться в качестве ответчика на судебное заседание по определению и установлению места жительства ребенка, порядка общения и взыскания алиментов.

Она тут же позвонила Роману с вопросом: зачем он так поступил? Но он не стал ничего комментировать. Тогда она собрала свои вещи и уехала в свою квартиру.

- Я взяла только свои вещи и вещи ребенка, которые покупала сама. Вдруг меня бы обвинили в воровстве, - опасается девушка.

В тот же день к молодой маме приехала опека. Они составили акт, в котором сказано, что ребенок тянется к маме, просит ее ласки, любит ее. А в доме есть все условия для малыша.

- Я отпускала Илью погулять с отцом, и ночевать несколько раз в неделю, без препятствий. 28 сентября он взял ребенка под предлогом погулять, и сказал, что они приедут в 8 часов вечера. Без десяти 8 я позвонила ему и спросила, едут ли они. Он ответил, что нет: «Ребенок будет жить у меня. Я так решил, сыну так будет лучше», - в слезах говорит Анжелика.

Для Анжелики наступило тяжелое время, она часами сидела в подъезде. Конечно, женщина обратилась в полицию, но там ей не помогли. После Анжелика поехала к сыну. Ждала, когда его отец отреагирует на мольбы женщины и даст увидеть малыша. Она прождала его с 6 до 8 утра. Роман открыл дверь. Ребенок сразу кинулся в объятия к женщине, повторяя «мама, мамочка, мама». Анжелика начала снова просить отдать ей ребенка.

- У меня, нормальной матери, без всяких оснований забрали ребенка и не отдают. Хоть мы, отец и мать, в равных правах на ребёнка. Отец ребенка злоупотребляет ими. Я нормальная мама, которая полтора года выкармливала, вынашивала ребенка. Он от меня не отлучался. Родила здоровым. Я должна видеть своего ребенка два часа в день, два раза в неделю, платить ему алименты и чтобы малыш был с ним? - недоумевает мама. - Третий судебный процесс состоится после экспертизы, на тот момент я сына не буду видеть 2 месяца. А вдруг, он скажет «мама - кака», я не знаю, как они его настроят. Видится он мне с ним не дает, они выходят по очереди на улицу, обследуют местность, думая, что я караулю сына во дворе. Об этом мне рассказывают соседи. Я 2 дня в подъезде переночевала, - говорит Анжелика.

Пока место жительства ребенка не определено либо соглашением между родителями, либо решением суда, родители могут забирать друг у друга и без согласия, ответственности за это нет. Но мать вправе обратиться в суд с ходатайством о применении обеспечительной меры в виде передачи ребенка ей на период до вступления в силу решения суда, советуют юристы.