«Согнать в колхоз»: Построить одну ферму для всей скотины Бердска хочет власть

Люди против такой идеи. Спикер бердского горсовета Владимир Голубев считает, что необходимо искать компромисс и варианты, чтобы и скот не пришлось резать, и не жаловались соседи на запах навоза и коровьи лепешки.

Бердское стадо насчитывает около 180 голов крупного и мелкого рогатого скота

Бердчане, держащие коров, овец и коз, обратились к местным депутатам за разъяснениями: что им делать со скотиной после того, как горсовет отказался вносить поправки в правила землепользования и застройки на сессии 17 сентября. По ним не разрешается возводить строения для крупных и мелких рогатых животных в частных подворьях на территории Бердска.

- Я что, должна снести сарай, который стоит на моей частной территории? У меня участок всего 5 соток и сарай небольшой. Под огородом всего полсотки, - задается вопросом бригадир ТОС «Бердская Буренка» Людмила Мамонова, заявляя, что сибирские зимы скотина не может пережить без крыши над головой.

Она написала письму губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с жалобой на то, что бердские депутаты запрещают держать коров, потому что нельзя строить сараи для скота, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». И рассказала, как скотина помогает семьям выживать в тяжелое время безработицы и безденежья.

Напомним, что аргументом против коровников в частном секторе стал тот факт, что земли, где сейчас пасется скотина рано или поздно застроят многоквартирными домами. Да и Бердск все-таки считается городским округом, а не деревней.

Согнать в колхоз

На днях Людмила Андреевна сходила на прием к спикеру горсовета Бердска Владимиру Голубеву по его приглашению.

- Разговор был ни о чем. Он предложил нам на окраине Бердска возле кладбища выделить земли, там, мол, держите скотину. Второй вариант — согнать нас в колхоз: построить ферму на 80 голов. Голубев нарисовал нам коровник. Это как? Один кормит своих коров пряниками, другой — палками. Значит, я рядом с коровой должна свою кровать поставить? - высказалась «Курьер. Среда. Бердск» Мамонова.

По ее мнению, держащие скот в Бердске хотят, чтобы все осталось так, как есть сейчас. Жалобы на коров, считает Людмила Андреевна, появились в последнее время, когда в частный сектор переехали люди из «городских квартир» и оказались в соседях с теми, кто десятилетиями держит скотину. Она утверждает, что никакого запаха от домашних животных нет:

- У меня, например, соседи сразу забирают навоз, поэтому все чисто.

Мамонову возмутил тот факт, что Голубев попросил передать Николаю Сычеву, депутату по округу №17, чтобы он замолчал, больше не будировал «коровью тему». Напомним, что именно Николай Федорович внес поправку на сессию об изменении правил землепользования и застройки, разрешив строить на частных подворьях сараи для крупного рогатого скота.

- Пусть отставят все, как есть. Нам больше ничего не надо. И мы не будем поднимать бучу, - категорична Людмила Мамонова.

Она заверяет, что все документы на скот у нее в порядке, что получала бумаги официально, когда разрешалось держать коров. А теперь оказалось, что она является нарушителем и находится под угрозой сноса, если кто-то пожалуется.

- Сейчас нас уговаривают, что пока все остается. А весной скажут: чтобы ни одной коровы не было, убирайте, - беспокоится Мамонова. - В 2017 году, когда мы организовывали ТОС, нам Шестернин (мэр Бердска — прим. ред.) все подписывал, дал согласие и еще молодцами назвал. Даже знаки дорожные поставили там, где скотину перегоняют. А тут вдруг решили, что Бердск — это город, где скотине нет места!

Владимир Голубев считает, что с бердчанами необходимо договариваться, чтобы и владельцы домашних животных не пострадали, и остальные горожане не испытывали неудобств.

- Мы готовые обсуждать это. Пока рано говорить конкретно. Но варианты есть, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 6 октября спикер бердского горсовета, отметив, что необходимо найти компромисс, который удовлетворил бы все стороны.

Сносить нельзя помиловать

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сносить уже существующие коровники и овчарни обязывать не будут, заявили бердские чиновники. Заставить убрать постройку может только суд.

- Главное, чтобы не было противоречий с соседями. Когда кто-то держит крупную рогатую скотину и не соблюдает интересы соседей (я говорю про запах), возникают конфликты. Лепешки на улицах — это второй вопрос. Должны соблюдаться санитарные нормы. Тогда и конфликтов не будет. Отстаивая интересы тех, кто держит скотину и получает некие блага, мы не должны забывать об интересах из соседей, - высказался «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Кроме того, он акцентировал внимание на хранении сена для коров и коз:



- Нужно соблюдать пожарные нормы. Не дай Бог воспламенится.

Захаров заверил, что власть встанет на сторону тех, кто страдает от соседства с коровами. Но решение о сносе постройки на частной территории может принять только суд. Такое же мнении высказал начальник управления градостроительства мэрии Бердска Дмитрий Есиков.

- Целенаправленно городская власть не будет издавать постановления о сносе. Но если соседи будут жаловаться, то люди, держащие коров, должны принять это во внимание и содержать в чистоте, - отметил Есиков.

По его словам, в Бердске есть территории, где разрешено содержать коров. Это дачные общества, расположенные в городской черте.

- Там можно возводить дополнительные пристройки для содержания скота. А также на землях сельхозназначения это тоже разрешается. В жилой застройке нет — депутаты однозначно проголосовали «нет». Это решение не администрации, а депутатов, которые имеют на это право, - пояснил Дмитрий Сергеевич.

Официально

В утвержденных депутатами правилах землепользования и застройки целая глава посвящена частным подворьям. Оговорены минимальные и максимальные площади участков, расстояния между постройками, в том числе до туалета с выгребной ямой и соседей. А также обозначено, что разрешено размещать на частной территории с индивидуальным жилым домом. Сараи для крупного рогатого скота в перечне не упомянуты.

7.1. На земельном участке, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства (2.1)» могут размещаться объекты вспомогательного использования, на которые не требуется разрешение на строительство: колодцы; индивидуальные бани, надворные туалеты; отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи или открытые автостоянки – 2 машино-места на земельный участок; парковки; противопожарное оборудование (гидранты, резервуары и т.д.); площадки для сбора мусора; сады, огороды, строения для содержания мелких животных (собак, птиц и т.д.); малые архитектурные формы; теплицы, оранжереи; хозяйственные постройки, погреба.

справка

Бердское стадо насчитывает 100 голов крупного рогатого скота и порядка 80 коз, овец и баранов. Кроме этого, на пастбище в районе аэродрома «Бердск-Центральный», куда гоняют скотину бердчане из центра, пасутся коровы из поселка Борового и искитимской деревни Маяк.