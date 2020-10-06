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Снял фильм о приключениях немецкий телеканал NDR с теплохода "Ремикс" бизнесмена Илющенко в Бердске. Премьера 8 октября 2020

13:30 06.10.2020 Фото: pixabay.com
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Фильм состоит из большого количества сюжетов: здесь и буровая «Лукойл» в Лангепасе, и быт хантов, и Томские разработчики дронов, и учёные Академгородка, и прима-балерина НОВАТа.

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Фильм интересен восприятием гражданами Германии сибирской жизни

45-минутный фильм стал результатом путешествия по Оби на теплоходе «Ремикс» съемочной группы немецкого телеканала NDR (Norddeutcher Rundfunk) летом 2019 года. Фильм интересен восприятием гражданами Германии сибирской жизни во всём её многообразии. Фильм состоит из большого количества сюжетов: здесь и буровая «Лукойл» в Лангепасе, и быт хантов, и Томские разработчики дронов, и учёные Академгородка, и прима-балерина НОВАТа.

Наш Бердск тоже оказался в гуще съемочных событий. Во-первых, большая часть фильма снята на бердском теплоходе «Ремикс». Он совершает путешествие по Оби от Салехарда до Новосибирска, но из-за низкой воды до конечной точки маршрута не доходит и путешественники пересаживаются на автобусы.

В конце фильма бердские старожилы А.М.Солоницын и Г.М.Романовский совершают прогулку на Умовский остров на катере яхт-клуба «Роял-Марин» и рассказывают о затоплении старого Бердска.

Организаторами встречи съёмочной группы выступили наш музей и бердская видеокомпания «Студия 21», поэтому у бердчан, единственных в России, появилась возможность увидеть этот фильм. Фильм озвучен на немецком языке, но для просмотра в Бердске был сопровожден субтитрами на русском языке. Перевод текста сделан Центром немецкой культуры Бердска.

Из-за сложностей, связанных с юридическими вопросами и авторскими правами, предоставить фильм в телевизионный прокат или выложить в сеть интернет невозможно. Поэтому просмотры фильма будут проходить в закрытом формате.

На премьеру фильма приглашены российские участники съемочной группы, герои фильма и те, кто принял участие в подготовке фильма к показу.

Кураторы мероприятия: Свиридова Татьяна Владимировна, Янеева Марина Анатольевна, тел. 89039368969.

Германия кино сибирь фильм
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