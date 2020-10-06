Загорелся торговый центр на площади 1 тыс. кв. метров

В МЧС добавили, что в момент возникновения пожара людей в здании не было. Пожару присвоен второй ранг сложности.

В Свердловской области загорелся торговый центр на площади 1 тыс. кв. м

Пожару присвоили второй ранг сложности.

Торговый центр горит в городе Богдановиче в Свердловской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре поступила в 01:57 мск. "На площади 1 тыс. кв. м, горит 2-этажное здание торгового центра. В 04:59 локализация пожара на площади 1 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в момент возникновения пожара людей в здании не было. Пожару присвоен второй ранг сложности.

К тушению пожара привлекли 35 человек и 10 единиц техники. По данным МЧС, пострадавших нет.