Первые 5000 рублей от Путина получили учителя Бердска с октябре 2020. А вы?

Выплата перечислена более 16 000 классным руководителям во всех общеобразовательных организациях Новосибирской области в канун профессионального праздника Дня учителя.

Выплата осуществляется за каждый класс

Первая выплата перечислена более 16 000 классным руководителям во всех общеобразовательных организациях Новосибирской области в канун профессионального праздника Дня учителя. По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина с 1 сентября классным руководителям выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей.

«В реализации программы воспитания повышается роль и ответственность всего педагогического коллектива, особенно классного руководителя. Для создания мотивации классных руководителей в повышении эффективности воспитательной работы и социализации обучающихся, разработаны методические рекомендации по организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство. С 1 сентября 2020 года, в соответствии с поручением Президента России, осуществляются дополнительные выплаты классным руководителям в размере 5 тысяч рублей, при этом полностью сохраняется региональная выплата», – отметил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Выплата осуществляется за каждый класс, независимо от количества обучающихся, при этом допускается не более 2-х выплат одному педагогическому работнику.

На обеспечение указанных выплат на территории Новосибирской области в 2020 году из федерального бюджета предусмотрено 546,5 миллионов рублей.

Источник: nso.ru