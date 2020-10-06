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Первые 5000 рублей от Путина получили учителя Бердска с октябре 2020. А вы?

12:45 06.10.2020 Фото: pixabay.com
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Выплата перечислена более 16 000 классным руководителям во всех общеобразовательных организациях Новосибирской области в канун профессионального праздника Дня учителя.

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Выплата осуществляется за каждый класс

Первая выплата перечислена более 16 000 классным руководителям во всех общеобразовательных организациях Новосибирской области в канун профессионального праздника Дня учителя. По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина с 1 сентября классным руководителям выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей.

«В реализации программы воспитания повышается роль и ответственность всего педагогического коллектива, особенно классного руководителя. Для создания мотивации классных руководителей в повышении эффективности воспитательной работы и социализации обучающихся, разработаны методические рекомендации по организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство. С 1 сентября 2020 года, в соответствии с поручением Президента России, осуществляются дополнительные выплаты классным руководителям в размере 5 тысяч рублей, при этом полностью сохраняется региональная выплата», – отметил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Выплата осуществляется за каждый класс, независимо от количества обучающихся, при этом допускается не более 2-х выплат одному педагогическому работнику.

На обеспечение указанных выплат на территории Новосибирской области в 2020 году из федерального бюджета предусмотрено 546,5 миллионов рублей.

Источник: nso.ru

выплата доплата педагог учитель
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От редакции

Получили деньги?

Ольга, 06 октября 2020 13:08
Я как завуч получила 50 000 з/п + 5000 за классное руководство. очень довольна.

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