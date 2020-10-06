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Привезли 193 430 доз вакцины для взрослых «Совигрипп» в больницы Новосибирской области

13:15 06.10.2020
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Планируется, что в 2020 году в регионе против сезонного гриппа будут привиты 1 миллион 700 тысяч человек, охват вакцинацией составит 60% от численности населения. Сейчас привито уже 28,7% жителей.

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Прививка - основное средство от инфекции

В Новосибирской области продолжается вакцинация против гриппа – с начала сентября привито уже 803 410 человек, это почти половина от плана на текущий эпидемический сезон. Сегодня Новосибирская область получила еще одну партию вакцины против гриппа, «Совигрипп» для взрослых, – 193 430 доз.

В сентябре наш регион получил 742 210 доз «взрослой» вакцины и 190 430 «детской». Планируется, что в 2020 году в регионе против сезонного гриппа будут привиты 1 миллион 700 тысяч человек, охват вакцинацией составит 60% от численности населения. Сейчас привито уже 28,7% жителей.

Прививочная кампания от гриппа стартовала в Новосибирской области в начале сентября. Граждане могут пройти вакцинацию от гриппа бесплатно в поликлиниках по месту прикрепления. В минздраве отмечают, что в этом году каждому жителю Новосибирской области особенно важно сделать прививку против гриппа, учитывая, что две таких сложных инфекции, как COVID и грипп, существуют примерно в один и тот же сезон. Проходить вакцинацию от гриппа можно детям с 6 месяцев, а также беременным женщинам. Наибольшее внимание к вакцинации следует проявить гражданам из групп риска, в частности, страдающим серьезными хроническими заболеваниями, лицам из профессиональных групп риска, в том числе, тем, кому по профессии приходится много контактировать с людьми, пожилым людям и т.д. Подробнее о вакцинации следует проконсультироваться с лечащим врачом. Кроме того, в Новосибирской области началась вакцинация медиков от коронавируса.

Напомним, что в настоящее время в Новосибирской области продлен режим повышенной готовности в связи с противодействием коронавирусу – жители региона обязаны соблюдать необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности, в том числе, масочный режим и социальное дистанцирование.

Источник: nso.ru

COVID-19 вакцина коронавирус пандемия
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