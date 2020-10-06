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Новых зараженных COVID-19 нашли за сутки на 6 октября в Новосибирской области. Узнайте цифру

12:35 06.10.2020 Фото: pixabay.com
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В отделениях интенсивной терапии находятся 59 человек. На ИВЛ – 7 пациентов.

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Под медицинским наблюдением находятся 1 394 жителя области
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Новых зараженных COVID-19 нашли за сутки на 6 октября в Новосибирской области. Узнайте цифруНовые жертвы: Скончались от коронавируса 4 пациента в больницах Новосибирской области за сутки на 6 октябряЕщё 20 новостей

По данным оперативного штаба на утро 6 октября в регионе зарегистрировано 13 621 случай коронавирусной инфекции (+78 за последние сутки), в том числе у 822 детей. 12 231 человек выписаны с выздоровлением (+54 за сутки).

Скончались еще четыре пациента, мужчины в возрасте: 57 лет, 67 лет, 68 лет, женщина, ей было 56 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 473 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 59 человек. На ИВЛ – 7 пациентов.

Госпитализированы 35 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 089.

В больницы районов области госпитализированы 705 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 550 794 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 394 жителя области, 45 834 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 125 обращений, госпитализированы 42 человека.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу

COVID-19 коронавирус пандемия
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