У кого врожденная защита от коронавируса, узнали эксперты

Некоторые изменения в генах могут облегчить или затруднить проникновение инфекции в клетки.

Названа группа людей с врожденной защитой от коронавируса

Люди с определенными генными мутациями не могут заразиться коронавирусом, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве рассказали, что некоторые изменения в генах могут облегчить или затруднить проникновение инфекции в клетки.

"Таким образом, выявление генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех "счастливчиков", кто "защищен", — говорится в сообщении.

Ранее в Роспотребнадзоре также напомнили об исследовании американских ученых, согласно которому переболевшие сезонным ОРВИ могут получить иммунитет к многим коронавирусам, в том числе SARS-CoV-2. При это специалисты затруднились сказать, насколько такой иммунитет эффективен.