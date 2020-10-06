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Загореться рынок "Центральный" в Искитиме мог от свечи. Арендатор освящала товар в день гибели торговца шапками Овчинникова

14:00 06.10.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Спустя 9 месяцев после пожара стала известна причина пожара. СК озвучил заключение экспертизы. "Курьер. Среда. Бердск " стали известны и детали расследования.

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Рынок уничтожен огнем в Искитиме

Что стало причиной пожара на ТК "Центральный" в Искитиме? Следственный комитет спустя 9 месяцев озвучил заключение экспертизы. Причина - неосторожное обращение с огнем. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщила старший помощник руководителя управления СК региона по СМИ Анастасия Кулешова. Напомним, 8 января ТК "Центральный" на ул. Вокзальной охватил крупный пожар, в нем погиб арендатор Анатолий Овчинников.

- Уголовное дело находится в стадии расследования. Как установили эксперты, причиной пожара явилось неосторожное общение с огнем, - рассказала Кулешова 2 октября.

Также Анастасия Николаевна отметила, что подробности расследования не могут быть разглашены в соответствии с законом.

"Курьер. Среда. Бердск" стало известно из собственных источников, что причиной могло стать то, что одна из арендаторов "освящала" свечой свой товар для лучших продаж. От свечи пламя перекинулось на вещи и загорелось все вокруг. Как только будет известен официальный итог расследования, мы опубликуем продолжение.

пожар пожар на рынке "Центральный" в Искитиме причина пожара Анастасия Кулешова Следственный комитет НСО
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