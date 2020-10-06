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Кто разобрал без ведома власти трубопровод в Речкуновской зоне Бердска? С копателями разбираются

13:00 06.10.2020, Анастасия Солодкова Фото: Читателей Курьер. Среда. Бердск
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Паника коммунальщиков была оправданной: несмотря на то, что резервный коллектор остался нетронутым, с бердскими службами земляные работы не согласовывали - выкопали на чужой земле без спроса.

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Трубы выкопали и увезли с ул. Железнодорожной в Бердске

Сегодня, 6 октября, стала известна судьба «ворованных» чугунных труб в зеленой зоне Бердска.

В последних числах сентября в Речкуновской зоне Бердска разобрали старый трубопровод, а десятки звеньев чугунной трубы вывезли. Сделали это без согласования с бердской властью и коммунальщиками. Поэтому заподозрили разукомплектование резервного канализационного коллектора, что грозит чрезвычайной ситуацией в масштабах города.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на место происшествия выезжали полиция, представители муниципального Комбината бытовых услуг, чиновники мэрии. Копатели показали разрешительные документы, которые вызвали сомнение у бердских коммунальщиков. Сейчас они вместе с отделом МВД и бердской Административно-технической инспекцией «проверяют бумаги», рассказал 6 октября замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.

- Организация предоставила документы. Сейчас разбираемся, смотрим, даем правовую оценку этим документам. Изначально была оправданная паника, что они работают на резервном коллекторе. Выяснилось, что это не район коллектора. Но работы приостановлены. Сейчас анализируем, выясняем, чья это собственность: сети много раз передавали, что-то относится к бесхозу. Но в любом случае работы вели на бердской территории и без согласования с нами. В этом есть нарушение определенных правил, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 6 октября Алексеенко.

По его словам, после разрытия трубопровода рабочие засыпали ямы и разровняли грунтовую поверхность. В этом плане к копателям нет претензий.

Напомним, жители ул. Железнодорожной подняли тревогу 29 сентября, когда увидели, что у них под окнами экскаватор выкапывает большие чугунные трубы. Первоначально предположил, что это старый трубопровод, который выведен из эксплуатации после ввода в строй новой ветки. На следующий день земляные работы продолжились. По словам местных жителей, на место приезжала Toyota мэра. Экскаватор увезли, работы остановили.

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От редакции

Так и действующий коллектор втихушку разберут?

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