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Попыткой захвата власти назвал протесты в стране президент Киргизии

13:20 06.10.2020 Фото: president.kg/ru
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Руководство страны, подчеркнул президент, предприняло в этой ситуации "все возможные меры, чтобы не допустить обострения".

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Президент обратился к нации 6 октября

Некоторые политические силы в Киргизии, воспользовавшись итогами парламентских выборов, минувшей ночью попытались захватить власть в республике. Как говорится в обращении к нации президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, опубликованном во вторник его пресс-службой, силовики по его распоряжению не открывали огонь, чтобы не подвергать опасности жизнь граждан.

"Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок. Они не повиновались сотрудникам правоохранительных органов, избили медиков и повредили здания. Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь, чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина", - отметил Жээнбеков.

Руководство страны, подчеркнул президент, предприняло в этой ситуации "все возможные меры, чтобы не допустить обострения".

Жээнбеков призвал лидеров политических партий успокоить своих сторонников и не нагнетать обстановку в стране.

"Я призываю лидеров политических партий успокоить своих сторонников и увести их из мест скопления. Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил. Мир нашей страны и безопасность нашего общества - это самые важные вещи. Я призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле", - заявил президент.

По его словам, он уже предложил Центризбиркому "тщательно расследовать нарушения" на состоявшихся в республике 4 октября парламентских выборах и "при необходимости аннулировать результаты".

"захват" обращение к нации переворот президент протесты
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