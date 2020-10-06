Ищут наркотики в крови упавших в обморок на линейке учеников школы №7

13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе - недомогание почувствовали дети разного возраста из разных классов. Их госпитализировали, следственные органы и областная прокуратура организовали проверки.

Дети упали в обморок

Школьники, которые попали в больницу после того, как упали в обморок на торжественной линейке в Великих Луках, не находились под воздействием наркотиков, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Как сообщали в понедельник власти региона, 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках - недомогание почувствовали дети разного возраста из разных классов. Их госпитализировали, следственные органы и областная прокуратура организовали проверки.

"На данный момент, согласно полученным анализам, исключена версия с возможным наркотическим воздействием", - написал Ведерников в своем Instagram.

По его информации, по состоянию на вечер понедельника два ребёнка были в состоянии средней степени тяжести, остальные - в удовлетворительном.

"Около восьми часов вечера в районную больницу поступил ещё один ребёнок из этой школы с аналогичными симптомами: головокружение, потемнение в глазах, низкое давление. У каждого школьника взяты анализы для установления причины произошедшего", - рассказал губернатор.

Ведерников добавил, что созданная в регионе комиссия с участием "контрольных органов" устанавливает причины ЧП.

Напомним, трое учеников упали в обморок во время торжественной линейки в Великих Луках, еще десятеро детей пожаловались на плохое самочувствие. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

5 октября 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение об оказании медицинской помощи в связи с плохим самочувствием ученикам одной из школ в городе Великие Луки. По данному факту следственными органами СУ СК по Псковской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, в результате обращения за медицинской помощью в детскую городскую больницу госпитализированы 13 школьников из разных классов.

Александр Бастрыкин направил в Псковскую область криминалистов центрального аппарата СК России для оказания практической помощи и установления всех обстоятельств случившегося. Ход проведения процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.