Город содрогнулся: самые громкие уголовные дела Бердска за последние 30 лет

За 30 лет своего существования «Свидетель» освещал все значимые события городской жизни. В том числе, увы, печальные. В частности, резонансные уголовные дела. Некоторые из них «прославили» наш город на всю страну. И остались в памяти горожан.

Взрыв в центре Бердска

В номере от 14 мая 1993 года «Свидетель» сообщил о взрыве, который произошёл на центральной улице Ленина, в районе здания «Бердскпромстроя».

Погиб человек, нёсший самодельное взрывное устройство, погибли две женщины, оказавшиеся рядом. Народ гадал: что это — террористический акт, политическая акция?.. Но в ходе расследования выяснилась абсолютно бытовая подоплёка случившегося. Впрочем, от этого не менее страшная.

«Взрывник» направлялся в суд, однако «адская» машина сработала раньше запланированного времени. Не хочется даже представлять, что случилось бы, устрой этот человек, Юрий Петухов, взрыв в стенах городского суда. Жертв оказалось бы намного больше.

Сам Петухов, как выяснили следователи, тоже стал жертвой чужого преступного замысла. Знакомый уговорил его занести взрывное устройство в суд, где слушалось дело о разделе имущества между мачехой и пасынком. Именно пасынок, тот самый знакомый Петухова, собственноручно изготовил «бомбу» якобы для того, чтобы «просто испугать» мачеху и сделать её более покладистой.

По дороге в суд Петухова обогнали две женщины: мачеха изготовителя взрывного устройства и её приятельница. Они тоже направлялись в здание суда. Не дошли…

Организатор преступления оказался за решёткой. В номере за 4 июня 1993 года в «С» под названием «Взрыв» было опубликовано интервью с начальником Бердского ГОВД Юрием Звягинцевым. Он отметил, что «раньше в России никто даже не слыхивал о заказном убийстве».

Сейчас заказчик уже отсидел срок, к которому был приговорён, и вышел на свободу. Однако коренные бердчане до сих пор помнят, как затряслись стены домов от взрыва, повылетали стёкла… А очевидцы наверняка помнят, какой ужас испытали, когда увидели, ЧТО осталось от людей, только что мирно шедших по улице Ленина.

К сожалению, это не единственное громкое уголовное дело 1993 года в нашем городе. В той же публикации «Взрыв» Юрий Звягинцев рассказал о серии убийств владельцев автомобилей, профессиональных таксистов и не профессиональных, пытавшихся заработать извозом. В частности, он сообщил подробности дела, когда водителю чудом удалось остаться в живых.

Инженер БЭМЗа решил подзаработать на подарок жене и подвёз двух парней в своей машине. Его ударили молотком по голове и выбросили в лесу, где он пролежал восемь дней. Это действительно чудо, что пострадавшего нашли милиционеры, задержавшие угонщиков. Угнанный автомобиль стражи порядка остановили для досмотра и увидели кровь в салоне…

Бердский маньяк

В 1999 и 2000 годах «С» опубликовал несколько статей о жестоких убийствах девушек. Одна за другой погибли три молодые и очень привлекательные внешне жительницы Бердска. Милиция с ног сбивалась, разыскивая преступника, но…

Лишь в 2004 году, в номере за 10 июня, в «С» появилась статья «Час расплаты». В ней сообщалось, что материалы следствия по уголовному делу Михаила Юдина, подозреваемого в убийствах, насилиях и грабежах, переданы в суд.

«Само дело состоит из нескольких томов. В вину обвиняемому, говоря юридическим языком, вменено 28 эпизодов, большая часть которых относится к категории тяжких. Если суд сочтёт вину Юдина доказанной, ему грозит пожизненное заключение», — сообщалось в статье.

«Первые уголовные дела, которые вошли в эту серию, были возбуждены ещё в 1998 году. А наиболее громкое дело — об убийстве шестнадцатилетней бердчанки — относится к 1999 года. В 2000-м в нашем городе было зарегистрировано ещё два подобных преступления: в августе — в Микрорайоне, в сентябре – в районе «Гиганта». Оба убийства отличались особым цинизмом и жестокостью.

Горожане были в ужасе от происходящего. Родители запирали дочерей по домам. Активная работа правоохранительных органов по поиску убийцы заставила последнего затаиться. Как потом оказалось, местом, где спрятался Юдин, была тюрьма. За разбойное нападение его арестовали, осудили и отправили отбывать наказание. Досрочно освободившись, он вновь совершил убийство.

В сентябре 2003 года с помощью генетической экспертизы была установлена личность преступника. Во время обыска стражи порядка обнаружили доказательства причастности Юдина ко всем эпизодам преступного сериала: в месте, где он проживал, и на квартире его матери нашли вещи жертв. Кстати, выяснилось, что преступления совершал он не только в Бердске, но и в Москве.

Кроме пяти убийств, одно из которых совершено с особой жестокостью, Юдину предъявили обвинение в восьми изнасилованиях, пяти кражах, в покушении на убийство (жертва чудом осталась жива), а также незаконном проникновении в жилище и уничтожении документов.

Областной суд признал маньяка вменяемым и виновным по всем эпизодам дела. Его приговорили к пожизненному заключению. Сейчас Михаил Юдин отбывает наказание в колонии особого режима «Полярная сова». Скоро ему исполнится 45 лет.

В местах лишения свободы душегуб прочитал нашу статью о себе, и она ему не понравилась. В этом году Михаил Юдин пожаловался на «Час расплаты» в прокуратуру. Однако никаких нарушений закона в опубликованном материале надзорный орган не обнаружил.

Дело мэра

Одним из самых громких процессов последних лет стало дело бывшего мэра Бердска Ильи Потапова и его экс-заместителя Владимира Мухамедова.



В апреле 2015 года суд приговорил Илью Николаевича к 10 годам лишения свободы, Владимира Ибрагимовича — к 9 годам в колонии строгого режима.

Суд указал, что своими действиями мэр-взяточник дискредитировал местную власть. При посредничестве своего заместителя он вымогал взятки у предпринимателя Александра Илющенко и жены осуждённого бывшего замглавы Бердска Евгения Мартьянова. Кстати, после ареста Илья Потапов оказался в одной камере с Мартьяновым.

Впрочем, денег от последнего Потапов не получил: его арестовали, когда переговоры по этой взятке только шли. Зато по трём «лимонам» от предпринимателя уже всё было решено. Мэра задержали на теплоходе «Ремикс», когда он вышел после общения с Илющенко, держа в руках розовый пакет, набитый пачками купюр. Эти три миллиона рублей рублей оказались первой частью «благотворительного взноса» (по выражению Ильи Николаевича). Полная сумма взятки за 0,9 га побережья должна была составить пять миллионов.

Потапова и Мухамедова также уличили в мошенничестве с земельными участками. В общей сложности экс-мэр, как выяснил суд, причинил бюджету города ущерб более чем в 24 миллиона рублей.

Сейчас Владимир Мухамедов уже вышел на свободу на условиях условно-досрочного освобождения. Илья Потапов продолжает отбывать свой срок; работает в библиотеке исправительной колонии, а в свободное время учится на юриста. Он подал шесть жалоб в Верховный суд РФ, требуя своего оправдания. Все заявления вернули без рассмотрения. Единственное, чего добился Потапов, это снижение назначенного судом штрафа: с 500 млн рублей до 490 млн.

…В течение 30 лет, освещая события в городе, «Свидетель» публикует статьи и под рубрикой «Право и безопасность». Увы, в городе продолжают совершаться преступления.