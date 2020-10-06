Поедут быстрее благодаря нацпроекту жители Чулымского района. Сдан крупнейший дорожный объект 2020

Новая дорога, пропускающая в населенный пункт основной объем товаров первой необходимости, повысит комфорт жителей при въезде и выезде из города – она позволит транспорту миновать железнодорожный переезд.

Губернатор Андрей Травников прокомментировал новую дорогу

В Новосибирской области под контролем министерства транспорта и дорожного хозяйства региона сдан в эксплуатацию один из крупнейших объектов национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКАД) 2020 года в Чулымском районе – «Подъезд к г. Чулыму». Новая дорога, пропускающая в населенный пункт основной объем товаров первой необходимости, повысит комфорт жителей при въезде и выезде из города – она позволит транспорту миновать железнодорожный переезд.

Реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги» прокомментировал Губернатор Андрей Травников.

Проекты, которые реализуются в регионе с участием федеральных средств, находятся на особом контроле, подчеркнул глава региона. «В этом году в рамках БКД 2.0 мы приведем в нормативное состояние почти двести километров автомобильных дорог. Хорошие дороги в районах области — необходимое условие развития региона с большой территорией, с протяженной дорожной сетью. Федеральный центр серьезно помогает нам в развитии этой сети: ведь нацпроект позволяет приводить в нормативное состояние дороги не только столичной — новосибирской — агломерации, но и районов области. Только в этом году в рамках проекта «Дорожная сеть» предусмотрено выделение семи миллиардов рублей, из них четыре — из федерального бюджета. Именно поэтому особенно важно все работы по приведению наших дорог в нормативное состояние выполнять с высоким качеством, со строгим соблюдением обозначенных сроков: чтобы и в дальнейшем регион мог рассчитывать на выделение средств», — отметил Андрей Травников.

Также Губернатор поблагодарил строителей: работать в этом году им пришлось в особых условиях пандемии, но дорожники не сбавляли темп, не выбились из графика. А соблюдение всех необходимых санитарных норм позволило обеспечить стабильное выполнение работ подрядными организациями.

Приемочную комиссию на объекте БКАД «Подъезд к г. Чулыму» 6 октября провел заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий. Он проверил качество выполненного ремонта на объекте и подчеркнул важность и высокую социальную значимость нового объекта в Чулымском районе.

«До 80% трафика легкового автотранспорта, грузового транспорта, занимающегося перевозкой сельхозпродукции, строительных материалов, продуктов питания проходит через данную автомобильную дорогу. По областной автомобильной дороге «Подъезд к г. Чулыму» в Чулымский район Новосибирской области завозится основной объем товаров первой необходимости. Кроме того, жители района теперь смогут выезжать из своего города и въезжать в него, минуя железнодорожный переезд», – отметил Сергей Ставицкий.

В минтрансе региона сообщили, что протяженность отремонтированного участка дороги «Подъезд к г. Чулыму», построенной в конце 1980-х годов в период строительства путепровода через железную дорогу, составляет 3,3 км. На объекте в 2020 году по нацпроекту БКАД выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетона, восстановлено дорожное основание на участках пучинообразований, также произведено обустройство автомобильной дороги. На подъезде к г. Чулыму появилось новое барьерное ограждение, дорожные знаки, нанесена разметка из термопластика. Стоимость всех выполненных работ составила больше 70 млн рублей.

Всего в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет приведено в нормативное состояние 196 км. На данный момент введено в эксплуатацию 55 объекта из 88. 7 объектов останутся переходящими. Объем финансирования, предусмотренный региональным проектом «Дорожная сеть (Новосибирская область)», – 7,08 млрд рублей. Из них 4,01 млрд рублей – средства федерального бюджета, 2,40 млрд рублей – средства областного бюджета, 670,0 млн рублей – средства местного бюджета.

Для справки:

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.