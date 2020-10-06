Уйдет с поста ректора МГИМО Анатолий Торкунов

Анатолий Торкунов впервые был избран ректором МГИМО в 1992 году

Анатолий Торкунов покинет пост ректора МГИМО — он достиг предельного срока пребывания в этой должности, менять закон под него не планируется, рассказали источники РБК. После отставки Торкунов может стать президентом МГИМО.

Анатолий Торкунов уйдет с поста ректора МГИМО, рассказал РБК источник, близкий к МИД России, и подтвердил федеральный чиновник. О том, что возможен уход Торкунова с должности ректора, которую он занимает почти 30 лет, слышали еще два собеседника, близких к МГИМО. 26 августа Анатолию Торкунову исполнилось 70 лет — это предельный возраст пребывания в должности ректора.

До весны этого года ректоры вузов могли занимать свои посты до 65 лет, но учредитель вуза имел право продлить срок пребывания руководителя в должности еще на пять лет. В мае был принят закон, согласно которому предельный возраст ректоров муниципальных и государственных вузов повышался до 70 лет. При этом время пребывания во главе вуза ограничивалось тремя сроками.

После отставки Торкунов вряд ли покинет МГИМО, он может занять почетную должность президента вуза, поясняет федеральный чиновник. Концепция, при которой заслуженный руководитель занимает «почетную должность», может предполагать, что он займется «идеологической работой», а новый ректор будет осуществлять исполнительные и административные функции. «В таких случаях нужен переходный период, поскольку вуз ассоциируется с определенным человеком», — сказал собеседник РБК. В уставе МГИМО оговорена возможность введения должности президента: она может появиться по рекомендации наблюдательного совета с согласия учредителя и на основании решения ученого совета.

Анатолий Торкунов впервые был избран ректором МГИМО в 1992 году, с тех пор пять раз переизбирался. Он выпускник этого вуза, кореевед по специальности, учился на одном курсе с нынешним министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Несколько раз был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

В августе этого года Путин подписал указ о награждении Торкунова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени — «за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу». По словам Лаврова, Торкунов является отцом-основателем нынешней модели университета. В числе его достижений министр называл основание эндаумент-фонда (фонд развития МГИМО), налаживание взаимодействия с бизнес-сообществом, приобретение статуса автономной образовательной организации, создание двух филиалов — Одинцовского в 2015 году и Ташкентского в 2019 году, новых факультетов и институтов, введение совместных образовательных программ с ведущими зарубежными вузами.

Источник: rbc.ru