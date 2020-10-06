Тело редкого амурского тигра нашли в Хабаровском крае

В ближайшее время он будет доставлен в Приморский край для проведения исследования для установления причин гибели.

На Дальнем Востоке России обитает самый крупный вид тигров - амурский

Специалисты охотнадзора обнаружили погибшего краснокнижного амурского тигра недалеко от поселка в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в центре "Амурский тигр".

"Вчера специалисты охотнадзора обнаружили труп тигра. В ближайшее время он будет доставлен в Приморский край для проведения исследования для установления причин гибели", - сказал представитель центра, уточнив, что тело хищника нашли поблизости с поселком в районе имени Лазо.

О гибели тигра специалистам сообщили местные жители.

На Дальнем Востоке России обитает самый крупный вид тигров - амурский, занесенный в международную Красную книгу. В 1947 году в СССР запретили охоту на амурского тигра, когда их осталось не более 40 особей. С 1992 года в России действует федеральная программа "Сохранение амурского тигра", а в 2013 году по инициативе президента Владимира Путина был создан центр "Амурский тигр", который занимается защитой и расширением территории обитания этих хищников. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа сейчас живет 550-580 тигров, это 95% мировой популяции.