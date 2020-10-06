Гибель морских обитателей Тихого океана контролирует СК

По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина материалы доследственной проверки, организованной региональными следователями по информации о массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана, в целях наиболее полного и объективного установления всех обстоятельств переданы в производство следователей центрального аппарата ведомства.
Ранее в федеральных СМИ появилась информация о возможной экологической катастрофе на Камчатке. По данным журналистов и пользователей социальных сетей, в результате попадания в морские прибрежные воды повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные произошла гибель морских обитателей Тихого океана. На месте происшествия продолжают работать криминалисты следственного управления СК России по Камчатскому краю, которые сделали заборы материалов для лабораторных исследований, в том числе взяли пробы морской воды, атмосферного воздуха и песка.
Александр Бастрыкин указал на необходимость тщательного изучения всех обстоятельств произошедшего и потребовал оперативно дать правовую оценку действиям (бездействию) всех лиц, возможно, причастных к происшествию.
Источник: Следком