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Гибель морских обитателей Тихого океана контролирует СК

17:00 06.10.2020 Фото: СК РФ
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По данным журналистов и пользователей социальных сетей, в результате попадания в морские прибрежные воды повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные произошла гибель морских обитателей Тихого океана.

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На Камчатке массово гибли морские обитатели

По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина материалы доследственной проверки, организованной региональными следователями по информации о массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана, в целях наиболее полного и объективного установления всех обстоятельств переданы в производство следователей центрального аппарата ведомства.

Ранее в федеральных СМИ появилась информация о возможной экологической катастрофе на Камчатке. По данным журналистов и пользователей социальных сетей, в результате попадания в морские прибрежные воды повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные произошла гибель морских обитателей Тихого океана. На месте происшествия продолжают работать криминалисты следственного управления СК России по Камчатскому краю, которые сделали заборы материалов для лабораторных исследований, в том числе взяли пробы морской воды, атмосферного воздуха и песка.

Александр Бастрыкин указал на необходимость тщательного изучения всех обстоятельств произошедшего и потребовал оперативно дать правовую оценку действиям (бездействию) всех лиц, возможно, причастных к происшествию.

Источник: Следком

камчатка нефтепродукты отравление фенол
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