Гибель морских обитателей Тихого океана контролирует СК

По данным журналистов и пользователей социальных сетей, в результате попадания в морские прибрежные воды повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные произошла гибель морских обитателей Тихого океана.

На Камчатке массово гибли морские обитатели

По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина материалы доследственной проверки, организованной региональными следователями по информации о массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана, в целях наиболее полного и объективного установления всех обстоятельств переданы в производство следователей центрального аппарата ведомства.

Ранее в федеральных СМИ появилась информация о возможной экологической катастрофе на Камчатке. По данным журналистов и пользователей социальных сетей, в результате попадания в морские прибрежные воды повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные произошла гибель морских обитателей Тихого океана. На месте происшествия продолжают работать криминалисты следственного управления СК России по Камчатскому краю, которые сделали заборы материалов для лабораторных исследований, в том числе взяли пробы морской воды, атмосферного воздуха и песка.

Александр Бастрыкин указал на необходимость тщательного изучения всех обстоятельств произошедшего и потребовал оперативно дать правовую оценку действиям (бездействию) всех лиц, возможно, причастных к происшествию.

Источник: Следком