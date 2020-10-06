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В каких городах России самые высокие зарплаты. Рейтинг

16:45 06.10.2020 Фото: pixabay.com
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Посмотрите объективную картину зарплат в России. Новосибирск - 38 место из 100.

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Первое место в рейтинге российских городов по уровню зарплат занимает Москва

Первое место в рейтинге российских городов по уровню зарплат занимает Москва — среднемесячная чистая зарплата в I полугодии 2020 года здесь превышала 100 тысяч рублей и равнялась четырем стандартным потребительским наборам. Следом идут Южно-Сахалинск и Салехард — заработки и их покупательная способность в этих административных центрах не сильно уступают столичным. Какие позиции занимают другие крупнейшие города страны — в инфографике Ria.ru.

Место
Город
Отношение зарплаты к стоимости стандартного потребительского набора
Среднемесячная чистая зарплата в I полугодии 2020 г., тыс. руб.
1 Москва 4,00 103,1
2 Южно-Сахалинск 3,81 97,4
3 Салехард 3,62 94,9
4 Сургут 3,24 77,0
5 Ханты-Мансийск 3,18 75,4
6 Магадан 3,11 89,4
7 Петропавловск-Камчатский 2,93 87,4
8 Санкт-Петербург 2,92 66,5
9 Тюмень 2,89 56,1
10 Нижневартовск 2,89 67,8
11 Мурманск 2,78 66,4
12 Череповец 2,72 52,6
13 Якутск 2,70 69,9
14 Нарьян-Мар 2,70 75,1
15 Иркутск 2,66 50,0
16 Ангарск 2,62 46,4
17 Братск 2,59 49,1
18 Красноярск 2,55 49,4
19 Магнитогорск 2,51 42,2
20 Кемерово 2,50 43,4
21 Екатеринбург 2,47 48,6
22 Томск 2,46 46,8
23 Владивосток 2,43 55,9
24 Уфа 2,42 44,7
25 Кызыл 2,42 44,3
26 Казань 2,37 42,1
27 Подольск 2,37 53,0
28 Хабаровск 2,35 54,8
29 Новокузнецк 2,35 42,1
30 Абакан 2,35 43,2
31 Благовещенск 2,27 46,0
32 Краснодар 2,26 43,8
33 Чита 2,25 44,7
34 Сыктывкар 2,25 46,7
35 Челябинск 2,23 39,1
36 Нижний Новгород 2,23 43,6
37 Липецк 2,22 38,8
38 Новосибирск 2,22 44,1
39 Новороссийск 2,22 44,6
40 Архангельск 2,21 48,9
41 Омск 2,21 38,3
42 Оренбург 2,20 38,7
43 Петрозаводск 2,17 45,8
44 Ростов-на-Дону 2,17 40,5
45 Пермь 2,16 42,8
46 Белгород 2,13 36,2
47 Воронеж 2,13 37,4
48 Самара 2,12 40,9
49 Калуга 2,09 41,0
50 Саратов 2,08 35,4
51 Комсомольск-на-Амуре 2,07 46,5
52 Тула 2,05 39,8
53 Улан-Удэ 2,04 39,3
54 Ижевск 2,04 37,1
55 Набережные Челны 2,02 34,6
56 Тверь 2,02 39,7
57 Волгоград 2,02 34,3
58 Рязань 2,00 37,1
59 Вологда 2,00 38,9
60 Нижний Тагил 1,97 35,9
61 Тольятти 1,97 35,2
62 Симферополь 1,96 35,8
63 Калининград 1,96 39,9
64 Великий Новгород 1,95 37,3
65 Астрахань 1,95 35,5
66 Ярославль 1,95 38,1
67 Стерлитамак 1,93 32,7
68 Чебоксары 1,91 32,1
69 Горно-Алтайск 1,91 38,4
70 Пенза 1,90 33,0
71 Орск 1,89 31,2
72 Саранск 1,87 30,0
73 Киров 1,87 34,1
74 Биробиджан 1,87 40,6
75 Барнаул 1,85 34,0
76 Ставрополь 1,85 35,4
77 Курск 1,84 31,3
78 Орёл 1,84 31,7
79 Кострома 1,81 33,2
80 Сочи 1,79 37,0
81 Ульяновск 1,79 32,5
82 Владимир 1,78 35,0
83 Севастополь 1,78 33,8
84 Курган 1,77 32,8
85 Йошкар-Ола 1,77 29,8
86 Дзержинск 1,77 34,0
87 Грозный 1,75 32,4
88 Брянск 1,74 32,9
89 Тамбов 1,74 30,4
90 Нальчик 1,73 30,3
91 Таганрог 1,73 31,9
92 Смоленск 1,72 31,8
93 Владикавказ 1,71 29,4
94 Псков 1,71 32,7
95 Майкоп 1,69 30,2
96 Черкесск 1,67 30,2
97 Иваново 1,65 30,6
98 Элиста 1,65 29,9
99 Махачкала 1,53 29,8
100 Шахты 1,43 28,5

Источник: ria.ru

бедность доходы зарплата нищета
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