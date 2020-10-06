В каких городах России самые высокие зарплаты. Рейтинг

Первое место в рейтинге российских городов по уровню зарплат занимает Москва — среднемесячная чистая зарплата в I полугодии 2020 года здесь превышала 100 тысяч рублей и равнялась четырем стандартным потребительским наборам. Следом идут Южно-Сахалинск и Салехард — заработки и их покупательная способность в этих административных центрах не сильно уступают столичным. Какие позиции занимают другие крупнейшие города страны — в инфографике Ria.ru.
|
Место
|
Город
|
Отношение зарплаты к стоимости стандартного потребительского набора
|
Среднемесячная чистая зарплата в I полугодии 2020 г., тыс. руб.
|1
|Москва
|4,00
|103,1
|2
|Южно-Сахалинск
|3,81
|97,4
|3
|Салехард
|3,62
|94,9
|4
|Сургут
|3,24
|77,0
|5
|Ханты-Мансийск
|3,18
|75,4
|6
|Магадан
|3,11
|89,4
|7
|Петропавловск-Камчатский
|2,93
|87,4
|8
|Санкт-Петербург
|2,92
|66,5
|9
|Тюмень
|2,89
|56,1
|10
|Нижневартовск
|2,89
|67,8
|11
|Мурманск
|2,78
|66,4
|12
|Череповец
|2,72
|52,6
|13
|Якутск
|2,70
|69,9
|14
|Нарьян-Мар
|2,70
|75,1
|15
|Иркутск
|2,66
|50,0
|16
|Ангарск
|2,62
|46,4
|17
|Братск
|2,59
|49,1
|18
|Красноярск
|2,55
|49,4
|19
|Магнитогорск
|2,51
|42,2
|20
|Кемерово
|2,50
|43,4
|21
|Екатеринбург
|2,47
|48,6
|22
|Томск
|2,46
|46,8
|23
|Владивосток
|2,43
|55,9
|24
|Уфа
|2,42
|44,7
|25
|Кызыл
|2,42
|44,3
|26
|Казань
|2,37
|42,1
|27
|Подольск
|2,37
|53,0
|28
|Хабаровск
|2,35
|54,8
|29
|Новокузнецк
|2,35
|42,1
|30
|Абакан
|2,35
|43,2
|31
|Благовещенск
|2,27
|46,0
|32
|Краснодар
|2,26
|43,8
|33
|Чита
|2,25
|44,7
|34
|Сыктывкар
|2,25
|46,7
|35
|Челябинск
|2,23
|39,1
|36
|Нижний Новгород
|2,23
|43,6
|37
|Липецк
|2,22
|38,8
|38
|Новосибирск
|2,22
|44,1
|39
|Новороссийск
|2,22
|44,6
|40
|Архангельск
|2,21
|48,9
|41
|Омск
|2,21
|38,3
|42
|Оренбург
|2,20
|38,7
|43
|Петрозаводск
|2,17
|45,8
|44
|Ростов-на-Дону
|2,17
|40,5
|45
|Пермь
|2,16
|42,8
|46
|Белгород
|2,13
|36,2
|47
|Воронеж
|2,13
|37,4
|48
|Самара
|2,12
|40,9
|49
|Калуга
|2,09
|41,0
|50
|Саратов
|2,08
|35,4
|51
|Комсомольск-на-Амуре
|2,07
|46,5
|52
|Тула
|2,05
|39,8
|53
|Улан-Удэ
|2,04
|39,3
|54
|Ижевск
|2,04
|37,1
|55
|Набережные Челны
|2,02
|34,6
|56
|Тверь
|2,02
|39,7
|57
|Волгоград
|2,02
|34,3
|58
|Рязань
|2,00
|37,1
|59
|Вологда
|2,00
|38,9
|60
|Нижний Тагил
|1,97
|35,9
|61
|Тольятти
|1,97
|35,2
|62
|Симферополь
|1,96
|35,8
|63
|Калининград
|1,96
|39,9
|64
|Великий Новгород
|1,95
|37,3
|65
|Астрахань
|1,95
|35,5
|66
|Ярославль
|1,95
|38,1
|67
|Стерлитамак
|1,93
|32,7
|68
|Чебоксары
|1,91
|32,1
|69
|Горно-Алтайск
|1,91
|38,4
|70
|Пенза
|1,90
|33,0
|71
|Орск
|1,89
|31,2
|72
|Саранск
|1,87
|30,0
|73
|Киров
|1,87
|34,1
|74
|Биробиджан
|1,87
|40,6
|75
|Барнаул
|1,85
|34,0
|76
|Ставрополь
|1,85
|35,4
|77
|Курск
|1,84
|31,3
|78
|Орёл
|1,84
|31,7
|79
|Кострома
|1,81
|33,2
|80
|Сочи
|1,79
|37,0
|81
|Ульяновск
|1,79
|32,5
|82
|Владимир
|1,78
|35,0
|83
|Севастополь
|1,78
|33,8
|84
|Курган
|1,77
|32,8
|85
|Йошкар-Ола
|1,77
|29,8
|86
|Дзержинск
|1,77
|34,0
|87
|Грозный
|1,75
|32,4
|88
|Брянск
|1,74
|32,9
|89
|Тамбов
|1,74
|30,4
|90
|Нальчик
|1,73
|30,3
|91
|Таганрог
|1,73
|31,9
|92
|Смоленск
|1,72
|31,8
|93
|Владикавказ
|1,71
|29,4
|94
|Псков
|1,71
|32,7
|95
|Майкоп
|1,69
|30,2
|96
|Черкесск
|1,67
|30,2
|97
|Иваново
|1,65
|30,6
|98
|Элиста
|1,65
|29,9
|99
|Махачкала
|1,53
|29,8
|100
|Шахты
|1,43
|28,5
Источник: ria.ru