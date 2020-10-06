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Памятник Горбачеву открыли в Германии

17:45 06.10.2020 Фото: facebook.com/skifiabook
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"Сей монумент можно считать памятником безымянному немцу под названием "В нерешительности с молоточком". Нерешительность, пожалуй, единственное, что схвачено верно", — говорит Пушков.

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Памятник Горбачеву открыли в городе Дессау-Рослау

Сенатор Алексей Пушков резко раскритиковал в Telegram установленный в Германии памятник экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву и назвал его "просто бездарным".

На прошлой неделе памятник Горбачеву открыли в городе Дессау-Рослау в федеральной земле Саксония-Анхальт, церемонию приурочили к 30-летию воссоединения Германии, которое праздновалось 3 октября.
Сенатор считает, что у автора монумента получился "какой-то мелкий худощавый бюрократ в стеганой курточке и мятых брючках".

"Отвлекаясь от оценки самого факта появления нового памятника Горбачеву в Германии, для которой советский генсек сделал неизмеримо больше, чем для собственной страны, надо признать, что Горбачев здесь неузнаваем. Не его лицо, не его фигура", — заявил Пушков.

Также он удивился, что бывшего советского лидера изобразили держащим в руке "странный молоточек".

"Сей монумент можно считать памятником безымянному немцу под названием "В нерешительности с молоточком". Нерешительность, пожалуй, единственное, что схвачено верно", — отметил сенатор.

Источник: РИА Новости

памятник политик сенатор Михаил Горбачев
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От редакции

А вам как памятник?

Гость, 06 октября 2020 18:47
"Также он удивился, что бывшего советского лидера изобразили держащим в руке "странный молоточек"."
А где цЫркуль и фартук?
Аноним, 06 октября 2020 19:25
особенно "хорош" пинжак. Горби бы такой приобрёл! Рановато памятник поставили!

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