Памятник Горбачеву открыли в Германии

"Сей монумент можно считать памятником безымянному немцу под названием "В нерешительности с молоточком". Нерешительность, пожалуй, единственное, что схвачено верно", — говорит Пушков.

Памятник Горбачеву открыли в городе Дессау-Рослау

Сенатор Алексей Пушков резко раскритиковал в Telegram установленный в Германии памятник экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву и назвал его "просто бездарным".

На прошлой неделе памятник Горбачеву открыли в городе Дессау-Рослау в федеральной земле Саксония-Анхальт, церемонию приурочили к 30-летию воссоединения Германии, которое праздновалось 3 октября.

Сенатор считает, что у автора монумента получился "какой-то мелкий худощавый бюрократ в стеганой курточке и мятых брючках".

"Отвлекаясь от оценки самого факта появления нового памятника Горбачеву в Германии, для которой советский генсек сделал неизмеримо больше, чем для собственной страны, надо признать, что Горбачев здесь неузнаваем. Не его лицо, не его фигура", — заявил Пушков.

Также он удивился, что бывшего советского лидера изобразили держащим в руке "странный молоточек".

"Сей монумент можно считать памятником безымянному немцу под названием "В нерешительности с молоточком". Нерешительность, пожалуй, единственное, что схвачено верно", — отметил сенатор.



Источник: РИА Новости